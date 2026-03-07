Assine
FORMIGA

Acidente na BR-354: carro bate em carreta, capota e cai em ribanceira

Batida provocou derramamento de óleo diesel sobre a pista. Não houve mortes

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/03/2026 18:59

Um carro colidiu com um carreta na BR-354, no município de Formiga, no Centro-Oeste mineiro, na manhã deste sábado (7/3)
Um carro colidiu com um carreta na BR-354, no município de Formiga, no Centro-Oeste mineiro, na manhã deste sábado (7/3)

Um carro colidiu com um carreta na BR-354, no município de Formiga (MG), Região Centro-Oeste, na manhã deste sábado (7/3). Após a colisão, o veículo de passeio capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não houve mortes.

A corporação, que foi acionada para a ocorrência por volta das 9h, informou que os três ocupantes do carro, de 21, 36 e 43 anos, foram encontrados fora do veículo. Eles estavam conscientes, orientados e com escoriações leves, segundo o CBMMG.

O condutor da carreta, de 44 anos, também foi encontrado consciente e sem lesões aparentes.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente provocou derramamento de óleo diesel sobre a pista. Para mitigar os riscos, bombeiros colocaram serragem em toda a extensão atingida para absorver o combustível e reduzir o perigo de novos acidentes.

Após a conclusão dos trabalhos e com as condições de segurança restabelecidas, a via foi liberada para o tráfego. Uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais e uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Formiga compareceram para prestar apoio e atendimento às vítimas.

