Como funciona o sistema de alertas de desastres naturais no celular

Com os recentes alertas de risco geológico emitidos pela Defesa Civil em Belo Horizonte, devido ao grande volume de chuvas, muitos moradores se perguntam como as mensagens de perigo chegam diretamente a seus celulares. Esse sistema é uma ferramenta crucial para a prevenção de tragédias e funciona por meio de duas tecnologias principais, coordenadas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD).

A primeira e mais conhecida forma de recebimento é via SMS. Para ter acesso, o cidadão precisa se cadastrar enviando o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse para o número 40199. Após o envio, uma mensagem de confirmação é recebida, e o número passa a fazer parte da lista de distribuição da Defesa Civil para aquela localidade específica. É possível cadastrar mais de um CEP, o que é útil para quem deseja monitorar a área onde mora e trabalha, por exemplo.

A segunda tecnologia, mais abrangente, é conhecida como Cell Broadcast. Diferente do SMS, ela não exige cadastro prévio. O sistema funciona de forma semelhante a um sinal de rádio, enviando a mensagem para todos os aparelhos celulares que estiverem dentro da área de cobertura das antenas de telefonia de uma região de risco. A mensagem aparece como uma notificação em tela cheia, muitas vezes acompanhada de um som alto e característico, para chamar a atenção do usuário. Vale destacar que esse sistema, chamado oficialmente de 'Defesa Civil Alerta', ainda está em fase de implementação gradual no Brasil e não cobre todo o território nacional.

Como se cadastrar para receber os alertas

O cadastro para receber os avisos por SMS é simples e gratuito. Basta seguir estes passos:

Abra o aplicativo de mensagens do seu celular e inicie uma nova conversa. No campo do destinatário, digite o número 40199. No corpo da mensagem, escreva o CEP da região que você deseja monitorar (pode ser enviado com ou sem hífen). Em seguida, envie a mensagem.

Em poucos instantes, você receberá uma confirmação de que o cadastro foi realizado com sucesso. Para verificar os CEPs já cadastrados, envie a palavra "CONSULTAR". Caso queira cancelar o serviço, basta enviar a palavra "SAIR" seguida do CEP para o mesmo número.

Os alertas enviados incluem informações sobre chuvas fortes, risco de deslizamentos, inundações, enxurradas e outros perigos iminentes. O objetivo da plataforma é garantir que a população receba avisos preventivos a tempo de buscar um local seguro, reduzindo os danos e, principalmente, salvando vidas em situações de emergência climática. A Defesa Civil recomenda que a população realize o cadastro via SMS mesmo em regiões onde o Cell Broadcast esteja disponível, garantindo assim o recebimento das informações preventivas por ambos os canais.

