O que fazer em casa durante uma tempestade forte; guia de segurança

As fortes chuvas que atingem diversas regiões do país, muitas vezes com volumes que superam as médias históricas, acendem um alerta importante sobre segurança. Quando um temporal com raios e ventania se aproxima, tomar as atitudes certas dentro de casa pode evitar acidentes graves e prejuízos. Saber o que fazer é fundamental para proteger sua família e seu patrimônio.

Ações simples, mas eficazes, reduzem drasticamente os riscos associados a descargas elétricas e ventos fortes. A principal recomendação é manter a calma e seguir um checklist de segurança assim que perceber a formação da tempestade. Reunimos as orientações essenciais para que você saiba como agir.

O que fazer imediatamente em casa

A principal medida para proteger seus equipamentos é desconectar da tomada todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. A recomendação vale para televisões, computadores e micro-ondas, além de cabos de antena, internet e TV por assinatura. Faça isso ANTES de a tempestade chegar. ATENÇÃO: Se a tempestade já estiver sobre a sua casa, com raios e trovões próximos, não toque em tomadas ou aparelhos conectados à rede elétrica. O risco de um choque fatal é maior do que o prejuízo material.

Feche bem todas as janelas e portas para evitar que a força do vento e da chuva cause danos. Verifique também se não há objetos soltos em varandas ou quintais, como vasos de plantas e móveis de jardim. O vento forte pode arremessá-los e transformá-los em projéteis perigosos.

Afaste-se de janelas e portas de vidro. Além do risco de quebrarem com o impacto de algum objeto, elas não oferecem proteção contra descargas elétricas. Procure abrigo em um cômodo interno, sem janelas, se possível.

Cuidados pessoais durante a tempestade

Evite qualquer contato com a água durante a chuva forte. Não tome banho, lave louça ou use torneiras. A rede de encanamento metálica é uma excelente condutora de eletricidade, e um raio que atinja o sistema pode causar um choque elétrico grave em quem estiver em contato com a água.

Não utilize telefones com fio, pois a fiação também pode conduzir a eletricidade de uma descarga atmosférica. Celulares e notebooks só devem ser usados se estiverem funcionando com a própria bateria e desconectados da tomada. Se a energia acabar, use lanternas em vez de velas para evitar o risco de incêndios.

Mantenha os animais de estimação dentro de casa e em segurança. O barulho de trovões e a ventania podem deixá-los assustados, levando a comportamentos de fuga ou acidentes. Um ambiente calmo e protegido ajuda a mantê-los seguros.

Por fim, nunca se abrigue debaixo de árvores ou em estruturas abertas, como quiosques e varandas. Se for pego de surpresa na rua, um carro fechado (com carroceria de metal) é um local seguro, pois funciona como uma "Gaiola de Faraday", que conduz a eletricidade pela parte externa até o solo. Evite, no entanto, tocar nas partes metálicas do veículo. Jamais tente atravessar áreas alagadas, pois a força da água pode arrastar o veículo.

