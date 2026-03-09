Assine
SÃO PAULO

Enxurrada derruba parede de academia de crossfit; veja vídeo

Prejuízo é estimado em R$ 500 mil e proprietários iniciaram uma campanha de arrecadação on-line

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
09/03/2026 10:41

Vídeo: chuva destrói academia de crossfit e causa prejuízo de R$ 500 mil
Vídeo: chuva destrói academia de crossfit e causa prejuízo de R$ 500 mil crédito: Tupi

A Yellow Monkey Academia de Crossfit, localizada na Rua Doutor Nogueira Martins, no bairro da Saúde, na Zona Sul de São Paulo, foi destruída pela enxurrada formada pelo temporal que atingiu a capital paulista na tarde do último domingo (8/3). As câmeras de segurança do local registraram o momento em que a água invadiu o espaço, derrubou paredes e arrastou equipamentos usados nas aulas.

Os proprietários estimam que os danos ultrapassem R$ 500 mil. Para tentar se recuperar, eles abriram uma campanha de arrecadação on-line que já somava quase R$ 35 mil em doações. Não houve feridos, pois a academia estava fechada.

Três córregos transbordam na Zona Sul

O temporal provocou o transbordamento de três córregos na região sul da cidade. A Subprefeitura do Ipiranga permaneceu em estado de alerta entre 15h20 e 17h40 por conta do extravasamento do Córrego Moinho Velho, na Rua das Juntas Provisórias, e do Córrego Ipiranga, na Praça Leonor Kauppa.

Na Avenida Ricardo Jafet, carros chegaram a flutuar com o volume de água acumulado nas ruas. Equipes da Enel também ficaram ilhadas dentro dos veículos da empresa, presos pelo alagamento.

Além dos impactos nas vias, a chuva também danificou um muro do aeroporto de Congonhas e outro no Parque Jardim Botânico, na mesma região.

academia brasil chuva sao-paulo

