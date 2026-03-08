Assine
NORTE DE MINAS

Motorista fica preso às ferragens após batida entre caminhões na BR-251

Acidente ocorreu em trecho conhecido como "Curva do Piso", próximo a Salinas, no Norte de Minas Gerais

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/03/2026 21:38

Acidente aconteceu em trecho conhecido como "Curva do Piso", próximo a Salinas, no Norte de Minas Gerais
O motorista ficou preso às ferragens devido ao impacto da colisão crédito: Reprodução CBMMG

O condutor de um caminhão ficou preso às ferragens após colidir com a traseira de outro caminhão na BR-251, na altura do Km 333, no trecho conhecido como “Curva do Piso”, próximo a Salinas, no Norte de Minas. O acidente ocorreu neste domingo (8/3). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência por volta das 12h28, a vítima foi desencarcerada com vida, mas com lesões graves nos membros inferiores. O motorista ficou preso às ferragens devido ao impacto da colisão. 

O Corpo de Bombeiros informou que o homem foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal de Salinas. Ainda segundo a corporação, durante avaliação inicial feita pelos militares, a vítima estava consciente e orientada, mas relatava dores intensas e dificuldade para respirar.

A equipe do CBMMG utilizou ferramentas hidráulicas de desencarceramento para retirar o condutor de dentro da cabine, onde ele estava preso às ferragens. Segundo a corporação, Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o controle de trânsito no trecho da rodovia onde aconteceu o acidente e, posteriormente, a liberação da via. 

