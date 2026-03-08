Assine
overlay
Início Gerais
RAIOS E VENTOS

BH está em alerta para pancadas de chuva até segunda-feira (9/3)

O aviso da Defesa Civil municipal foi emitido neste domingo (8/3)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/03/2026 19:10

compartilhe

SIGA
x
A Defesa Civil de BH informa que o volume de chuva previsto é de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
A Defesa Civil de BH informa que o volume de chuva previsto é de 20mm a 40mm com raios e rajadas de vento em torno dos 50 km/h crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (8/3) e até as 8h desta segunda-feira (9/3). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o órgão municipal, o volume de chuva previsto é de 20mm a 40mm com raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A capital mineira, assim como a região metropolitana, também está no alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira e prevê volume de chuva entre 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos de 60 a 100 km/h. 

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tópicos relacionados:

alerta belo-horizonte bh chuva minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay