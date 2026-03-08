BH está em alerta para pancadas de chuva até segunda-feira (9/3)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (8/3) e até as 8h desta segunda-feira (9/3). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal.

De acordo com o órgão municipal, o volume de chuva previsto é de 20mm a 40mm com raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.

A capital mineira, assim como a região metropolitana, também está no alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira e prevê volume de chuva entre 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos de 60 a 100 km/h.

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;