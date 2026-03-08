Assine
RODOVIAS MINEIRAS

Carreta com carga avaliada em R$ 850 mil pega fogo na BR-381

Incêndio atingiu semirreboque carregado com mercadorias de comércio eletrônico na altura de Itapeva, no Sul de Minas

Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
08/03/2026 15:32 - atualizado em 08/03/2026 15:34

Carreta pega fogo na BR381
Após quatro horas de trabalho e 20 mil litros de água utilizados, incêndio foi completamente controlado pelos bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

Um semirreboque com aproximadamente sete toneladas de mercadorias destinadas a entregas de comércio eletrônico, avaliadas em cerca de R$ 850 mil, pegou fogo na noite desse sábado (7/3), às margens da BR-381, no km 926, nas proximidades do município de Itapeva, no Sul de Minas. Não houve registro de vítimas.

Segundo relato do motorista, as chamas teriam começado em um dos pneus do semirreboque e se espalhado para a estrutura do implemento e para a carga transportada. O condutor conseguiu desacoplar o cavalo mecânico antes que o fogo atingisse o restante do veículo, evitando danos maiores.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a guarnição do 3º Pelotão, sediado na cidade de Extrema, também no Sul de Minas, realizou o combate às chamas utilizando linhas de mangueira e cerca de 20 mil litros de água. Após aproximadamente quatro horas de trabalho, o incêndio foi completamente controlado.

Os bombeiros ainda realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e prevenir a possibilidade de o incêndio recomeçar.

Tópicos relacionados:

br381 carga cbmmg fogo incendio sul-de-minas-gerais

