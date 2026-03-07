Assine
JOÃO MONLEVADE

BR-381 é liberada mais de nove horas após acidente entre três veículos

A colisão ocorreu entre uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como 'cebolão'

Laura Scardua
07/03/2026 22:01

Em João Monlevade, a colisão aconteceu entre uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como "cebolão"
Em João Monlevade, a colisão aconteceu entre uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como "cebolão" crédito: Reprodução CBMMG

Cerca de nove horas e meia após um acidente entre duas carretas e um caminhão, o trecho da BR-381, na altura km 356, foi liberado. A informação foi repassada pela Nova 381, concessionária responsável pela via. A liberação ocorreu por volta das 18h deste sábado (7/3).

O acidente foi registrado em João Monlevade, na Região Central de Minas, por volta de 8h30, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Três veículos se envolveram: uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como “cebolão”. A colisão foi frontal e de grande impacto.

As cabines das carretas foram completamente destruídas e pelo menos cinco bois morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, houve vazamento de combustível na pista.

Resgates dos motoristas

Em atualização enviada às 10h52, a corporação informou que o motorista do caminhão baú foi resgatado consciente e orientado, mas os condutores dos outros dois veículos ainda estavam encarcerados. 

Às 14h46, o CBMMG informou que o condutor da carreta carregada com bois havia sido retirado e encaminhado ao Hospital Margarida, em João Monlevade. Ele estava preso às ferragens pelas pernas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi retirado com quadro de saúde estável e não corria risco de morrer. 

O acidente aconteceu por volta das 8h30 deste sábado (7/3), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
O acidente aconteceu por volta das 8h30 deste sábado (7/3), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) Reprodução CBMMG

O resgate do último motorista, que conduzia a carreta conhecida como “cebolão”, ocorreu por volta de 15h30. De acordo com o CBMMG, após ser retirado em segurança, ele foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pela aeronave Arcanjo. A vítima pousou no local de atendimento por volta de 16h15 deste sábado. 

