BR-381 é liberada mais de nove horas após acidente entre três veículos
A colisão ocorreu entre uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como 'cebolão'
compartilheSIGA
Cerca de nove horas e meia após um acidente entre duas carretas e um caminhão, o trecho da BR-381, na altura km 356, foi liberado. A informação foi repassada pela Nova 381, concessionária responsável pela via. A liberação ocorreu por volta das 18h deste sábado (7/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O acidente foi registrado em João Monlevade, na Região Central de Minas, por volta de 8h30, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Três veículos se envolveram: uma carreta que transportava bois, um caminhão baú e outra carreta conhecida como “cebolão”. A colisão foi frontal e de grande impacto.
As cabines das carretas foram completamente destruídas e pelo menos cinco bois morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, houve vazamento de combustível na pista.
Resgates dos motoristas
Em atualização enviada às 10h52, a corporação informou que o motorista do caminhão baú foi resgatado consciente e orientado, mas os condutores dos outros dois veículos ainda estavam encarcerados.
- Motociclista é arrastado pela enxurrada em Ribeirão das Neves
- Incêndio em carro trava trânsito em avenida de Contagem
Às 14h46, o CBMMG informou que o condutor da carreta carregada com bois havia sido retirado e encaminhado ao Hospital Margarida, em João Monlevade. Ele estava preso às ferragens pelas pernas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi retirado com quadro de saúde estável e não corria risco de morrer.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O resgate do último motorista, que conduzia a carreta conhecida como “cebolão”, ocorreu por volta de 15h30. De acordo com o CBMMG, após ser retirado em segurança, ele foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pela aeronave Arcanjo. A vítima pousou no local de atendimento por volta de 16h15 deste sábado.