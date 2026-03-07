Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

Juiz de Fora está em alerta para chuvas intensas até segunda-feira (9/3)

O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 12h deste domingo (7/3)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Nara Ferreira
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
07/03/2026 23:22 - atualizado em 07/03/2026 23:24

compartilhe

SIGA
x
No final de fevereiro, Juiz de Fora foi drasticamente afetada por fortes chuvas. A cidade segue se recuperando
No fim de fevereiro, Juiz de Fora foi drasticamente afetada por fortes chuvas. A cidade segue se recuperando crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Juiz de Fora - MG

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está sob alerta para chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi emitido às 12h deste sábado (7/3) e é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O órgão informa que o volume de chuva esperado é entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Ainda segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 

A Defesa Civil de Juiz de Fora também emitiu alerta para possibilidade de tempestade e risco de deslizamento de terra. O aviso é válido até as 10h desta segunda-feira. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) pelo 193. 

“A previsão pra este final de semana é de chuvas fortes e precisamos que estejam todos o máximo possível em segurança”, publicou o Executivo municipal no Instagram.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), também se pronunciou sobre a situação atual da cidade. Nas redes sociais, a chefe do Executivo informou que o gabinete de emergência segue atuando junto às forças de segurança para enfrentar as consequências das intensas chuvas que atingiram a Zona da Mata. “A cidade ainda está muito machucada. Há muito desconforto com as interdições e insatisfações”, afirmou, ao pedir calma e paciência aos moradores. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Instruções do Inmet

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
  • Em caso de rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

 

Leia Mais

Tópicos relacionados:

alerta chuva chuvas chuvas-intensas juiz-de-fora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay