Juiz de Fora está em alerta para chuvas intensas até segunda-feira (9/3)

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está sob alerta para chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi emitido às 12h deste sábado (7/3) e é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9/3).

O órgão informa que o volume de chuva esperado é entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Ainda segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil de Juiz de Fora também emitiu alerta para possibilidade de tempestade e risco de deslizamento de terra. O aviso é válido até as 10h desta segunda-feira. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) pelo 193.

“A previsão pra este final de semana é de chuvas fortes e precisamos que estejam todos o máximo possível em segurança”, publicou o Executivo municipal no Instagram.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), também se pronunciou sobre a situação atual da cidade. Nas redes sociais, a chefe do Executivo informou que o gabinete de emergência segue atuando junto às forças de segurança para enfrentar as consequências das intensas chuvas que atingiram a Zona da Mata. “A cidade ainda está muito machucada. Há muito desconforto com as interdições e insatisfações”, afirmou, ao pedir calma e paciência aos moradores.

Instruções do Inmet

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Em caso de rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia