Aulas e creches municipais retomam em Juiz de Fora

Das 107 unidades escolares da rede municipal de Juiz de Fora, 83 retomam o funcionamento normal na próxima segunda-feira (9/3), de acordo com anúncio feito neste sábado (7/3) pela Secretaria de Educação da cidade. As unidades incluem escolas, o Centro Supletivo Custódio Furtado (CESU), cursos populares para concursos e quatro Centros de Atendimento Educacional Especializado.

Além das unidades de ensino, creches parceiras do município também retomam os atendimentos na mesma data. Das 50 instituições, 45 voltarão a funcionar.

Segundo a secretaria, parte das escolas ainda está sendo utilizada como abrigo para famílias afetadas pelas chuvas ou precisa passar por limpeza, organização ou pequenos reparos para garantir o retorno seguro de toda a comunidade escolar. “Essas unidades retomarão as atividades escolares ao longo da próxima semana, tão logo todos os abrigados sejam encaminhados”, destaca a pasta em nota.

Outras 12 unidades escolares e quatro creches continuam fechadas. Entre elas está a Escola Municipal Lions Centro, no Graminha, que aguarda o pleno restabelecimento do acesso ao bairro para que a retomada das aulas seja definida.

Já a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no Bairro Três Moinhos, segue com o funcionamento suspenso por estar localizada em uma área de risco. A lista completa das unidades escolares que seguem com o funcionamento suspenso está disponível no site da Prefeitura.

Atualizações

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), também se pronunciou sobre a situação atual da cidade. Nas redes sociais, a chefe do Executivo informou que o gabinete de emergência segue atuando junto às forças de segurança para enfrentar as consequências das intensas chuvas que atingiram a Zona da Mata. “A cidade ainda está muito machucada. Há muito desconforto com as interdições e insatisfações”, afirmou, ao pedir calma e paciência aos moradores.

Margarida também informou que a empresa responsável pelas obras financiadas pela União, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Bairro Industrial, uma das áreas atingidas pelas chuvas, já está na cidade. “Ainda este mês saberemos a empresa pleiteada para execução da obra em Santa Luzia, e a Caixa já liberou a licitação das obras do Córrego São Pedro”, disse.

A prefeita também destacou duas medidas provisórias assinadas pelo governo federal. Uma delas garante R$ 7.300 às famílias afetadas pelas chuvas. A outra prevê uma linha de crédito para empresas que sofreram prejuízos em decorrência dos temporais.

Em relação às ações de saúde, a postagem ressalta que a cidade recebeu reforço na realização de exames de imagem por meio do programa Agora Tem Especialistas. Uma carreta instalada na Praça Tarcísio Delgado está realizando, em média, 60 ultrassonografias por dia. “Os atendimentos estão sendo feitos conforme os cadastramentos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Temos uma grande chance de zerar essa fila de exames de imagem”, destacou.

Mais chuva

Se por um lado a postagem apresenta ações de reparação e auxílio, por outro a prefeita também fez um alerta para o risco de temporais neste fim de semana na região. “Aqueles que estão em áreas de risco e afetadas precisam ficar longe desses lugares tão perigosos”, afirmou.

Segundo a Defesa Civil, para este sábado (7/3), no estado, há possibilidade de chuva entre 20 e 30mm/h nas regiões Sul, Sudeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste de Minas e Central. Em algumas áreas, o volume pode chegar a 30 ou 40mm/h. O alerta também vale para este domingo (8/3).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Minas Gerais. Em Juiz de Fora, a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva.