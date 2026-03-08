Assine
FAIXA INTERDITADA

Grande BH: caminhão carregado de salgadinhos pega fogo na BR-040

O veículo ficou em chamas na altura do Km 545, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/03/2026 20:03

Um caminhão carregado com pacotes de salgadinho pegou fogo na BR-040, na altura do Km 545, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte
Foram utilizados três viaturas e um caminhão-pipa na ocorrência crédito: Reprodução CBMMG

Um caminhão carregado com pacotes de salgadinho pegou fogo na BR-040, na altura do Km 545, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (8/3). Uma das faixas no sentido Juiz de Fora está interditada, de acordo com a EPR Via mineira, concessionária responsável pelo trecho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência e informou que não houve vítimas. Às 17h49, a corporação informou que o incêndio já havia sido debelado. Foram utilizados três viaturas e um caminhão-pipa na ocorrência. 

Ainda conforme os bombeiros, as chamas se alastraram para a vegetação às margens da via, mas o fogo também foi debelado pelos militares. A causa do incêndio não foi informada.

Um caminhão carregado com pacotes de salgadinho pegou fogo na BR-040, na altura do Km 545, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte
A causa do incêndio não foi informada Reprodução CBMMG

Em atualização emitida às 19h21, a EPR Via mineira informou que o tráfego está com interdição parcial, com duas faixas liberadas e uma interditada. A concessionária afirma que o local está devidamente sinalizado e orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região.

De acordo com a EPR Via mineira, as equipes operacionais da concessionária atuam no atendimento com viatura de inspeção, guincho e ambulância. 

