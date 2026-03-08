Assine
CADÁVER

Corpo é encontrado em mata em bairro de BH

Conforme o Corpo de Bombeiros, o cadáver foi encontrado de barriga para baixo, ainda sem confirmação de sinais aparentes de violência. PC investiga o caso

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/03/2026 08:36

A PCMG prendeu, nesta sexta-feira (5/12), um homem, de 55 anos, investigado por tentar matar a ex-namorada, de 27 anos, em Nova Lima
A Polícia Civil e o Rabecão foram acionados crédito: PCMG/Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado e recuperado pelo Corpo de Bombeiros, nesse sábado (7/3), no Bairro Etelvina Carneiro, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por funcionários de um estabelecimento. O corpo se encontrava na Rua Botão de Rosa, na altura do número 355.

De acordo com o relato dos funcionários, eles se depararam com o corpo nos fundos de um imóvel "fazendinha", cercado por uma área extensa de vegetação. Conforme os militares, o local era de acesso difícil.

O cadáver foi encontrado de barriga para baixo. Ainda não há confirmação de sinais aparentes de violência.

A Polícia Militar e a Civil de Minas Gerais foram chamados.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros

