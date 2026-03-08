Corpo é encontrado em mata em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O corpo de um homem foi encontrado e recuperado pelo Corpo de Bombeiros, nesse sábado (7/3), no Bairro Etelvina Carneiro, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por funcionários de um estabelecimento. O corpo se encontrava na Rua Botão de Rosa, na altura do número 355.

De acordo com o relato dos funcionários, eles se depararam com o corpo nos fundos de um imóvel "fazendinha", cercado por uma área extensa de vegetação. Conforme os militares, o local era de acesso difícil.

O cadáver foi encontrado de barriga para baixo. Ainda não há confirmação de sinais aparentes de violência.

A Polícia Militar e a Civil de Minas Gerais foram chamados.