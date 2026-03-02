Assine
REGIÃO CENTRAL

Bombeiros localizam corpo de jovem que se afogou em cachoeira de Biquinhas

Incidente ocorreu neste domingo (1°/3) na Cachoeira da Véia, no município de Biquinhas

Bombeiros localizaram o corpo da vítima submerso a uma profundidade de aproximadamente 6 metros
Bombeiros localizaram o corpo da vítima submerso a uma profundidade de aproximadamente 6 metros crédito: CBMMG/Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) lotadas em Três Marias, na Região Central do estado, localizaram, na tarde desta segunda-feira (2/3), o corpo de um jovem de 19 anos que se afogou no município de Biquinhas, na mesma região. O incidente ocorreu neste domingo (1°/3), na Cachoeira da Véia, situada a aproximadamente 20 quilômetros da sede do município. 

As equipes iniciaram as buscas na manhã de segunda-feira, no poço principal da cachoeira. Após varredura subaquática, os militares localizaram o corpo na porção mais central e profunda da formação natural, a cerca de seis metros de profundidade.

O corpo foi recuperado pelo CBMMG e encaminhado aos cuidados de uma funerária e também aos de agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de Biquinhas.

O CBMMG reforça a importância de atenção redobrada para os riscos de afogamento em em áreas de cachoeiras e em ambientes naturais com profundidade variável, especialmente se não houver supervisão ou sinalização adequada.

