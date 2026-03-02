Bombeiros localizam corpo de jovem que se afogou em cachoeira de Biquinhas

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) lotadas em Três Marias, na Região Central do estado, localizaram, na tarde desta segunda-feira (2/3), o corpo de um jovem de 19 anos que se afogou no município de Biquinhas, na mesma região. O incidente ocorreu neste domingo (1°/3), na Cachoeira da Véia, situada a aproximadamente 20 quilômetros da sede do município.

As equipes iniciaram as buscas na manhã de segunda-feira, no poço principal da cachoeira. Após varredura subaquática, os militares localizaram o corpo na porção mais central e profunda da formação natural, a cerca de seis metros de profundidade.

O corpo foi recuperado pelo CBMMG e encaminhado aos cuidados de uma funerária e também aos de agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de Biquinhas.

O CBMMG reforça a importância de atenção redobrada para os riscos de afogamento em em áreas de cachoeiras e em ambientes naturais com profundidade variável, especialmente se não houver supervisão ou sinalização adequada.