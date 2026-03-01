MG: adolescente de 14 anos morre afogado no Parque da Serra da Gandarela

Um adolescente de 14 anos morreu afogado nesse sábado (28/2) em um poço conhecido como Poço da Barragem, no Parque Nacional da Serra da Gandarela, em Nova Lima, na Grande BH.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem se divertia com amigos no local quando se afogou durante o banho. Após alguns minutos submerso, ele foi retirado da água pelos próprios colegas.

Os amigos acionaram o socorro e receberam orientações por videochamada sobre como realizar os primeiros socorros até a chegada das equipes.

No local, militares do Corpo de Bombeiros iniciaram as manobras de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora, mas a morte foi constatada no local. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros, uma ambulância de suporte avançado do Samu e duas equipes da Polícia Militar atuaram no resgate.