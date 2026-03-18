Acidente com três carretas deixa um morto e interdita a BR-262 nesta quarta

Um acidente envolvendo três carretas deixou uma pessoa morta na madrugada desta quarta-feira (18/3) na BR-262, na Serra do Macuco, em São Domingos do Prata (MG), Região Central do estado. A rodovia segue interditada nos dois sentidos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no sentido Rio Casca. Ainda pela manhã, a pista permanece bloqueada devido à carga dos veículos, que ficou espalhada na via.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram caixas de ovos por toda a pista e um dos baús destruído depois do impacto.

Caminhoneiros relatam, em grupos de mensagens, que o trânsito está interditado desde cerca de 1h30.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas com o auxílio de aplicativos de navegação.

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*Matéria em atualização