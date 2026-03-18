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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente com três carretas deixa um morto e interdita a BR-262 nesta quarta

Batida na Serra do Macuco, na altura de São Domingos do Prata, espalhou carga na pista e bloqueia os dois sentidos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/03/2026 08:56

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram caixas de ovos espalhadas pela rodovia e um dos baús destruído após o impacto
Imagens que circulam nas redes sociais mostram caixas de ovos espalhadas pela rodovia e um dos baús destruído após o impacto crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo três carretas deixou uma pessoa morta na madrugada desta quarta-feira (18/3) na BR-262, na Serra do Macuco, em São Domingos do Prata (MG), Região Central do estado. A rodovia segue interditada nos dois sentidos.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no sentido Rio Casca. Ainda pela manhã, a pista permanece bloqueada devido à carga dos veículos, que ficou espalhada na via.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram caixas de ovos por toda a pista e um dos baús destruído depois do impacto.

Leia Mais

Caminhoneiros relatam, em grupos de mensagens, que o trânsito está interditado desde cerca de 1h30.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas com o auxílio de aplicativos de navegação.

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*Matéria em atualização

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