Homem é preso com quase 200 ampolas de remédio para emagrecimento na BR-262

Um homem de 40 anos foi preso com 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira na tarde dessa segunda-feira (16/3), na BR-262, km 363, em Juatuba (MG), na Região Central do estado.

Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Chevrolet Onix ocupado por um casal e o enteado do suspeito. Ao ser questionado sobre o destino da viagem, o condutor apresentou versões contraditórias, o que levantou suspeitas. Em consulta aos sistemas, os policiais também identificaram antecedentes por contrabando relacionados ao casal.

Os agentes vistoriaram o veículo e perceberam alterações no forro do porta-malas. Em uma busca mais detalhada, foram localizadas embalagens escondidas em compartimentos internos, como portas e colunas do carro.

Ao todo, foram apreendidas 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem paraguaia.

O motorista confessou que transportava os produtos de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG) e que receberia instruções sobre a entrega ao chegar ao destino.

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Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.