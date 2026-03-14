BR-381 terá série de intervenções entre Caeté e Valadares; veja trechos

A BR-381 vai receber uma série de intervenções programadas entre os dias 15 e 21 de março, em pontos estratégicos da rodovia no trecho entre Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com a concessionária Nova 381, responsável pela via, uma das principais ações será a continuidade da recuperação estrutural da ponte sobre o Rio Santa Bárbara, localizada em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG).

Outro serviço previsto será realizado em Bom Jesus do Amparo (MG), entre os quilômetros 386 e 422, onde será feito o refilamento da pista. A técnica consiste na retirada de resíduos de vegetação próximos ao acostamento para criar uma inclinação adequada, permitindo que a água da chuva seja direcionada para fora da pista.

A concessionária não informou os locais específicos sobre as outras intervenções previstas ao longo da rodovia.

As obras serão realizadas entre 7h e 18h30 ou 19h, dependendo do trecho. Os pontos em manutenção estarão devidamente sinalizados, com orientação aos motoristas.

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A recomendação da concessionária é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas em obras, respeitando os limites de velocidade e as instruções das equipes que atuam na rodovia.