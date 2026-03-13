MG: caminhão capota na BR-381 e resgate de mulher morta dura mais de 1h

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 39 anos morreu após um caminhão capotar na manhã desta sexta-feira (13/3) na rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 881, no município de Estiva, Sul de Minas. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A vítima morreu presa às ferragens, e os militares só conseguiram remover o corpo depois de mais de uma hora de trabalho.

De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 10h55, quando uma equipe de salvamento foi mobilizada. Ao chegarem, os militares constataram que um caminhão carregado com cal havia saído da pista e capotado à margem da rodovia.

O motorista, um homem de 26 anos, foi encontrado consciente e desorientado, com escoriações pelo corpo. No momento da chegada dos bombeiros, ele já estava sendo colocado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para encaminhamento a uma unidade de saúde. O condutor informou aos socorristas que havia uma segunda vítima no interior do caminhão.

"Devido às condições estruturais do veículo após o capotamento e à posição em que ele ficou inicialmente, não foi possível visualizar a passageira. As equipes iniciaram então uma operação de desencarceramento com o uso de ferramentas hidráulicas", informou a corporação.

Depois de uma hora de trabalho, os bombeiros conseguiram acessar a vítima, uma mulher de 39 anos. O médico da concessionária responsável pelo trecho da rodovia esteve no local e constatou a morte às 12h22.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada. A causa do acidente ainda será apurada. A relação entre as duas vítimas não foi informada.