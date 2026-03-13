Bombeiros acham corpo que pode ser de jovem levado por enxurrada em Sabará

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Corpo de Bombeiros localizou um corpo em Jaboticatubas (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, à margem do Rio das Velhas, na tarde desta sexta-feira (13/3). Segundo a corporação, trata-se possivelmente de Arthur Henrique, o jovem de 24 anos que desapareceu após ser levado por uma enxurrada em Sabará na última segunda-feira (11).

"Todas as características físicas e de vestuário coincidem com a vítima desaparecida em Sabará. Contudo, a informação oficial deve ser transmitida pela Polícia Civil após laudo pericial", informou a corporação. O corpo foi encontrado preso a uma draga de areia dentro do rio.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil não confirmou nem negou se há a suspeita de que o corpo seja de Arthur Henrique. "O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para a devida identificação e exame de necropsia. Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão dos exames de praxe", frisou.

O jovem desapareceu na tarde de segunda-feira depois de cair dentro de uma galeria de drenagem de água improvisada por moradores do Bairro Nações Unidas, em Sabará. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. O incidente ocorreu por volta das 14h, na Rua Varginha.

Imagens em vídeo mostram o momento em que o jovem, usando camisa preta, calça escura e boné, tenta quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão.

A forte chuva que atingiu Sabará na tarde de segunda-feira provocou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação foi de aproximadamente 30 mm em um curto intervalo de tempo, entre 30 e 40 minutos.

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O temporal provocou queda de postes e de árvores, além de alagamentos em várias ruas. No Bairro Rosário I, o telhado da Escola Municipal Edith de Assis Costa cedeu após um vendaval, causando também a queda de um poste e fios sobre carros na Rua Diogo Alves Correia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.