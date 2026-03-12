Grande BH: buscas por jovem que caiu em galeria entram no 4º dia

As buscas pelo jovem Arthur Henrique, de 24 anos, arrastado por uma enxurrada na última segunda-feira (9/3), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entram no quarto dia nesta quinta-feira (12/3).

O trabalho de busca foi retomado às 6h da manhã. Os bombeiros realizam buscas desde o ponto onde o homem caiu na saída da galeria até o Rio das Velhas, na altura do bairro Capitão Eduardo, próximo ao posto Beija Flor.



As buscas foram suspensas na noite desta quarta-feira devido a forte chuva na região. Além das equipes em solo, a operação conta com o apoio de drones.

Entre as estratégias utilizadas pelas equipes estão a varredura dentro da galeria, a busca ao longo do leito do rio e o uso de um drone para sobrevoar a área. Os trabalhos também enfrentam dificuldades por causa das condições da galeria.

Desaparecimento Na segunda-feira (9/3), os militares percorreram cerca de 500 metros dentro da estrutura, mas precisaram interromper a operação no período da noite por causa da baixa visibilidade. O jovem desapareceu na tarde de segunda-feira, após uma cratera se abrir durante a chuva. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha.

Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região.

Em um vídeo do local, imagens mostram o momento em que o jovem, usando camisa preta, calça escura e boné, tenta quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate.

A moradora Márcia Cristina de Souza Ferreira, professora de educação infantil, contou que estava no trabalho quando recebeu um aviso do cunhado informando que a casa estava sendo invadida pela água.

Segundo ela, o familiar enviou um vídeo mostrando a situação e pediu que voltasse rapidamente para o imóvel. Ao chegar à residência, onde ocorreu o acidente, Márcia encontrou o local tomado por água e lama. Móveis estavam molhados e alguns chegaram a ser danificados pela força da enxurrada.

De acordo com a moradora, o problema começou após o rompimento de um muro, o que permitiu que a água invadisse o imóvel com intensidade. Foi nesse momento que Artur Henrique, que estava no local ajudando a tentar escoar a água, acabou sendo levado pela correnteza. “Quando o muro cedeu, a água veio muito forte e acabou levando o rapaz”, lamentou.

O secretário de Defesa Civil de Sabará, coronel Flávio Godinho, explicou que o jovem foi até o local para ajudar moradores durante o alagamento. “Ele foi até lá de forma voluntária para ajudar a família. Nesse momento, o solo cedeu e ele acabou sendo sugado para dentro de uma galeria pluvial”, relatou.

A forte chuva que atingiu Sabará na tarde dessa segunda-feira provocou diversos transtornos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitação foi de aproximadamente 30 milímetros em um curto intervalo de tempo, entre 30 e 40 minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O temporal provocou queda de postes e árvores, além de alagamentos em várias ruas. No bairro Rosário I, o telhado da Escola Municipal Edith de Assis Costa cedeu após um vendaval, causando também a queda de um poste e fios sobre carros na Rua Diogo Alves Correia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.