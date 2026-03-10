Assine
DESAPARECIMENTO

Grande BH: buscas por jovem arrastado para galeria entram no 2º dia

Jovem de 23 anos desapareceu após ser arrastado pela água durante chuva que abriu uma cratera enquanto ele tentava escoar a água que alagava uma casa

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
10/03/2026 09:21

Jovem é arrastado pela correnteza para um buraco de 500 metros de comprimento
Jovem é arrastado pela correnteza para um buraco de 500 metros de comprimento crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Reprodução

As buscas pelo jovem de 23 anos que desapareceu após ser arrastado pela água para dentro de uma galeria de drenagem durante uma enxurrada na rua Varginha, no bairro Nações Unidas, em Sabará (MG), na Grande BH, entraram no segundo dia na manhã desta terça-feira (10/3).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais retomaram os trabalhos por volta das 6h. As buscas se concentram no trecho final da galeria, próximo ao ponto onde a água deságua no Córrego Arrudas.

Na segunda-feira (9/3), os militares percorreram cerca de 500 metros dentro da estrutura, mas precisaram interromper a operação no período da noite por causa da baixa visibilidade. O jovem desapareceu na tarde de segunda-feira, após uma cratera se abrir durante a chuva. Segundo os bombeiros, ele estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha.

Militares atuam no local desde as 6h desta terça (10/3)
Militares atuam no local desde as 6h desta terça (10/3) Reprodução/CBMMG

Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o rapaz para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região. 

Em um vídeo do local, imagens mostram o momento em que o jovem, usando camisa preta, calça escura e boné, tenta quebrar o muro com um pedaço de madeira para criar uma passagem para a água acumulada. A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate.

bombeiros chuva defesa-civil desaparecido sabara

