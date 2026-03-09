Carro é arrastado por correnteza em bairro de BH

Um carro foi arrastado pela força da água das chuvas que atingiram Belo Horizonte (MG) na tarde desta segunda-feira (9/3). Quedas de árvore foram registradas em dois bairros. A capital mineira está sob alerta para pancadas de volume de 30 a 50mm, até 8h de amanhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o carro estava na Rua Conceição do Pará, no Bairro Camponesa, na Região Noroeste.

Os militares estão no local da ocorrência. Conforme informações preliminares, um homem estava sobre o veículo.

De acordo com a Defesa Civil, persiste em BH a condição de instabilidade, com chances altas de chuvas de intensidade extremamente forte. Além disso, as precipitações podem vir acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Outras ocorrências

Ainda nesta tarde, os bombeiros registraram diferentes estragos decorrentes das chuvas. Na rua Jacuí, no Bairro Colégio Batista, na Região Leste, uma árvore caiu sobre um veículo.

Segundo os Bombeiros, há fios de energia sobre a lataria do carro. A corporação desloca uma equipe para o local. Não há registro de vítimas. O Estado de Minas também flagrou uma árvore atravessada na Rua Marechal Deodoro, no Bairro Floresta, no Leste da capital.

Já no Bairro Sagrada Família, também na Região Leste, uma van ficou ilhada na Rua São Lázaro, mas os passageiros foram retirados da situação de risco.