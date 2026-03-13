Nível do Rio das Velhas sobe e aulas são suspensas em cidade da Grande BH

As fortes chuvas registradas na quinta-feira (12/3) e na madrugada desta sexta-feira provocaram a elevação do nível do Rio das Velhas e levaram à suspensão das aulas da rede municipal de ensino em Raposos (MG), na Grande BH.

A decisão foi anunciada pela prefeitura como medida preventiva, diante do cenário de alerta provocado pela subida do rio. Segundo o comunicado oficial, o objetivo é garantir a segurança de estudantes, profissionais da educação e das famílias. De acordo com a administração, as equipes seguem monitorando a situação e novas orientações serão divulgadas pelos canais oficiais.

De acordo com a régua de monitoramento, por volta das 7h45, o nível do rio atingiu 5,62 metros, configurando nível de alerta. Segundo a prefeitura, faltam cerca de 40 centímetros para que o rio alcance a cota de transbordamento, o que pode provocar alagamentos em áreas próximas às margens.

Diante da situação, moradores de regiões mais baixas ou próximas ao rio foram orientados a redobrar a atenção e acompanhar a evolução do nível da água.

Manter documentos pessoais e medicamentos em local seguro e de fácil acesso.

Organizar itens essenciais para uma eventual saída rápida de casa.

Evitar circular ou permanecer próximo às margens do rio.

Em caso de elevação do nível da água ou situação de risco, procurar locais mais seguros e elevados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas em Raposos na manhã desta sexta-feira (13), após a subida do rio. O cenário está relacionado ao alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou 639 cidades de Minas Gerais em nível de perigo nesta sexta-feira.

O aviso começou a 0h01 e segue válido até 23h59, incluindo municípios da Região Metropolitana como Belo Horizonte e Raposos. A previsão indica chuvas fortes, rajadas de vento e possibilidade de alagamentos.

