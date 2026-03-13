Nível do Rio das Velhas sobe e aulas são suspensas em cidade da Grande BH
Medida preventiva foi adotada após fortes chuvas elevarem o nível do rio e colocarem Raposos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sob alerta
As fortes chuvas registradas na quinta-feira (12/3) e na madrugada desta sexta-feira provocaram a elevação do nível do Rio das Velhas e levaram à suspensão das aulas da rede municipal de ensino em Raposos (MG), na Grande BH.
A decisão foi anunciada pela prefeitura como medida preventiva, diante do cenário de alerta provocado pela subida do rio. Segundo o comunicado oficial, o objetivo é garantir a segurança de estudantes, profissionais da educação e das famílias. De acordo com a administração, as equipes seguem monitorando a situação e novas orientações serão divulgadas pelos canais oficiais.
De acordo com a régua de monitoramento, por volta das 7h45, o nível do rio atingiu 5,62 metros, configurando nível de alerta. Segundo a prefeitura, faltam cerca de 40 centímetros para que o rio alcance a cota de transbordamento, o que pode provocar alagamentos em áreas próximas às margens.
Diante da situação, moradores de regiões mais baixas ou próximas ao rio foram orientados a redobrar a atenção e acompanhar a evolução do nível da água.
-
Manter documentos pessoais e medicamentos em local seguro e de fácil acesso.
-
Organizar itens essenciais para uma eventual saída rápida de casa.
-
Evitar circular ou permanecer próximo às margens do rio.
-
Em caso de elevação do nível da água ou situação de risco, procurar locais mais seguros e elevados.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas em Raposos na manhã desta sexta-feira (13), após a subida do rio. O cenário está relacionado ao alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou 639 cidades de Minas Gerais em nível de perigo nesta sexta-feira.
O aviso começou a 0h01 e segue válido até 23h59, incluindo municípios da Região Metropolitana como Belo Horizonte e Raposos. A previsão indica chuvas fortes, rajadas de vento e possibilidade de alagamentos.