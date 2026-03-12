Assine
TEMPESTADE

RMBH: chuva derruba mais de 10 árvores nessa quarta-feira (11/3)

Corpo de Bombeiros atendeu a 14 ocorrências de queda de árvores na capital e região metropolitana entre a tarde e a noite dessa quarta

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
12/03/2026 12:47

Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2).
Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2).

As chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte nessa quarta-feira (11/3) derrubaram 14 árvores, só entre 16h e 23h59.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram atendidos, em BH e região metropolitana, oito chamados para corte de árvore caída em via pública, cinco para árvores caídas sobre residências e um para uma árvore que caiu sobre um veículo.

Além disso, a corporação também registrou duas ocorrências de desabamentos e quatro chamados para o resgate de pessoas em inundações, alagamentos ou enxurradas.


Chuvas

Fortes chuvas atingiram Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (11/3). De acordo com a Defesa Civil, a maior intensidade foi registrada na região Leste da capital, onde o volume foi classificado como extremamente forte, ultrapassando cinco milímetros de chuva em apenas cinco minutos. 

Entre as 15h50 e as 17h40 foram registrados 71,2 mm de chuva na região. O valor representa 36,1% de toda a chuva prevista para o mês de março, em pouco menos de duas horas.


Acumulado de chuva (mm), entre 15h50 e 17h40 da quarta-feira (11/3):

  • Barreiro: 14,4 (7,3%)
  • Centro Sul: 18,7 (9,5%)
  • Hipercentro: 2,4 (1,2%)
  • Leste: 71,2 (36,1%)
  • Nordeste: 9,8 (5,0%)
  • Noroeste: 3,4 (1,7%)
  • Norte: 0,4 (0,2%)
  • Oeste: 6,8 (3,4%)
  • Pampulha: 1,8 (0,9%)
  • Venda Nova: 1,1 (0,6%)

Acumulado de chuvas (mm) em março até 6h da quinta-feira (12/3):

  • Barreiro: 121,5 (61,5%)
  • Centro Sul: 106,4 (53,9%)
  • Hipercentro: 72,2 (36,6%)
  • Leste: 147,8 (74,8%)
  • Nordeste: 82,4 (41,7%)
  • Noroeste: 123,6 (62,6%)
  • Norte: 41,0 (20,8%)
  • Oeste: 109,6 (55,5%)
  • Pampulha: 87,2 (44,2%)
  • Venda Nova: 62,6 (31,7%)
  • Média Climatológica março 197,5 mm

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

