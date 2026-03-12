RMBH: chuva derruba mais de 10 árvores nessa quarta-feira (11/3)

As chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte nessa quarta-feira (11/3) derrubaram 14 árvores, só entre 16h e 23h59.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram atendidos, em BH e região metropolitana, oito chamados para corte de árvore caída em via pública, cinco para árvores caídas sobre residências e um para uma árvore que caiu sobre um veículo.

Além disso, a corporação também registrou duas ocorrências de desabamentos e quatro chamados para o resgate de pessoas em inundações, alagamentos ou enxurradas.



Chuvas

Fortes chuvas atingiram Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (11/3). De acordo com a Defesa Civil, a maior intensidade foi registrada na região Leste da capital, onde o volume foi classificado como extremamente forte, ultrapassando cinco milímetros de chuva em apenas cinco minutos.

Entre as 15h50 e as 17h40 foram registrados 71,2 mm de chuva na região. O valor representa 36,1% de toda a chuva prevista para o mês de março, em pouco menos de duas horas.



Acumulado de chuva (mm), entre 15h50 e 17h40 da quarta-feira (11/3):

Barreiro: 14,4 (7,3%)

Centro Sul: 18,7 (9,5%)

Hipercentro: 2,4 (1,2%)

Leste: 71,2 (36,1%)

Nordeste: 9,8 (5,0%)

Noroeste: 3,4 (1,7%)

Norte: 0,4 (0,2%)

Oeste: 6,8 (3,4%)

Pampulha: 1,8 (0,9%)

Venda Nova: 1,1 (0,6%)

Acumulado de chuvas (mm) em março até 6h da quinta-feira (12/3):

Barreiro: 121,5 (61,5%)

Centro Sul: 106,4 (53,9%)

Hipercentro: 72,2 (36,6%)

Leste: 147,8 (74,8%)

Nordeste: 82,4 (41,7%)

Noroeste: 123,6 (62,6%)

Norte: 41,0 (20,8%)

Oeste: 109,6 (55,5%)

Pampulha: 87,2 (44,2%)

Venda Nova: 62,6 (31,7%)

Média Climatológica março 197,5 mm

