PREVISÃO DO TEMPO

BH terá mais chuva nesta quinta (12/3)? Veja a previsão do tempo

A temperatura mínima registrada foi de 17,5 °C em Belo Horizonte; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

Quéren Hapuque
Repórter
12/03/2026 07:24 - atualizado em 12/03/2026 07:30

Chuvas em MG
No estado, a quinta-feira será marcada por tempo instável crédito: Crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Os dias têm sido chuvosos em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/3), a capital mineira terá céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil a temperatura mínima registrada foi de 17,5°c, e a máxima deve chegar a 28°c, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,3 °C, à 0h40.

  • Centro Sul: 18,3 °C, às 3h50.

  • Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 9,6 °C às 6h. 

  • Pampulha: 19,1 °C, com sensação térmica de 20,5 °C às 5h.

  • Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas (mm) em março até 6h do dia (12/3)

  • Barreiro: 121,5 mm (61,5% da média)

  • Centro Sul: 106,4 mm (53,9%)

  • Hipercentro: 72,2 mm (36,6%)

  • Leste: 147,8 mm (74,8%)

  • Nordeste: 82,4 mm (41,7%)

  • Noroeste: 123,6 mm (62,6%)

  • Norte: 41,0 mm (20,8%)

  • Oeste: 109,6 mm (55,5%)

  • Pampulha: 87,2 mm (44,2%)

  • Venda Nova: 62,6 mm (31,7%)

Como fica o tempo em Minas?

No estado, a quinta-feira será marcada por tempo instável, típico de verão, com variação de nebulosidade e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As condições atmosféricas permanecem favoráveis para temporais em todas as regiões. As temperaturas devem se manter estáveis.

 

 

Características do clima no mês de março

Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

