BH terá mais chuva nesta quinta (12/3)? Veja a previsão do tempo
A temperatura mínima registrada foi de 17,5 °C em Belo Horizonte; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
compartilheSIGA
Os dias têm sido chuvosos em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/3), a capital mineira terá céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil a temperatura mínima registrada foi de 17,5°c, e a máxima deve chegar a 28°c, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Temperaturas mínimas registradas por regional
-
Barreiro: 19,3 °C, à 0h40.
-
Centro Sul: 18,3 °C, às 3h50.
-
Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 9,6 °C às 6h.
-
Pampulha: 19,1 °C, com sensação térmica de 20,5 °C às 5h.
-
Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.
Acumulado de chuvas (mm) em março até 6h do dia (12/3)
-
Barreiro: 121,5 mm (61,5% da média)
-
Centro Sul: 106,4 mm (53,9%)
-
Hipercentro: 72,2 mm (36,6%)
-
Leste: 147,8 mm (74,8%)
-
Nordeste: 82,4 mm (41,7%)
-
Noroeste: 123,6 mm (62,6%)
-
Norte: 41,0 mm (20,8%)
-
Oeste: 109,6 mm (55,5%)
-
Pampulha: 87,2 mm (44,2%)
-
Venda Nova: 62,6 mm (31,7%)
Como fica o tempo em Minas?
No estado, a quinta-feira será marcada por tempo instável, típico de verão, com variação de nebulosidade e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As condições atmosféricas permanecem favoráveis para temporais em todas as regiões. As temperaturas devem se manter estáveis.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.