Três regiões de BH registram mais da metade da chuva esperada para o mês
A capital mineira está em alerta para mais chuva até as 23h59 desta quinta (12/3)
Em dez dias, três regionais de Belo Horizonte registraram mais da metade do volume de chuva esperado para março, que é de 197,5 milímetros, segundo a Defesa Civil municipal. As regiões são Noroeste, Oeste e Barreiro.
O órgão informa que, até as 15h45 desta terça-feira (10/3), na região Noroeste choveu 120,4mm, o que equivale a 60,96% da média climatológica do mês. No mesmo período, a regional Oeste registrou volume de 105,4mm, o que corresponde a 53,4% do esperado. No Barreiro, choveu 103,2mm, o equivalente a 52,2%.
Confira o volume de chuva por região, de acordo com a Defesa Civil de BH:
- Barreiro: 103,2mm
- Centro Sul: 97,6mm
- Hipercentro: 68,8mm
- Leste: 75,6mm
- Nordeste: 79,8mm
- Noroeste: 120,4mm
- Norte: 40,2mm
- Oeste: 105,4mm
- Pampulha: 85,6mm
- Venda Nova: 62mm
Média Climatológica de março: 197,5 mm
Alerta
A capital mineira e mais 561 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10/3). O alerta é válido até as 23h59 desta quinta (12/3).
Segundo o órgão, o alerta laranja informa sobre o perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Hoje, a Defesa Civil de BH emitiu dois alertas para possibilidade de temporal na capital mineira em menos de duas horas. As mensagens foram enviadas para celulares por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação.
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.