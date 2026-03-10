Assine
VAI CHOVER MAIS

Três regiões de BH registram mais da metade da chuva esperada para o mês

A capital mineira está em alerta para mais chuva até as 23h59 desta quinta (12/3)

Laura Scardua
Larissa Leone*
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
10/03/2026 20:05

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica do mês de março é de 197,5 mm
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica do mês de março é de 197,5 mm crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil - Belo Horizonte - MG

Em dez dias, três regionais de Belo Horizonte registraram mais da metade do volume de chuva esperado para março, que é de 197,5 milímetros, segundo a Defesa Civil municipal. As regiões são Noroeste, Oeste e Barreiro. 

O órgão informa que, até as 15h45 desta terça-feira (10/3), na região Noroeste choveu 120,4mm, o que equivale a 60,96% da média climatológica do mês. No mesmo período, a regional Oeste registrou volume de 105,4mm, o que corresponde a 53,4% do esperado. No Barreiro, choveu 103,2mm, o equivalente a 52,2%. 

Confira o volume de chuva por região, de acordo com a Defesa Civil de BH:

  • Barreiro: 103,2mm 
  • Centro Sul: 97,6mm 
  • Hipercentro: 68,8mm 
  • Leste: 75,6mm 
  • Nordeste: 79,8mm 
  • Noroeste: 120,4mm 
  • Norte: 40,2mm 
  • Oeste: 105,4mm 
  • Pampulha: 85,6mm 
  • Venda Nova: 62mm 

Média Climatológica de março: 197,5 mm

Alerta

A capital mineira e mais 561 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10/3). O alerta é válido até as 23h59 desta quinta (12/3).

Segundo o órgão, o alerta laranja informa sobre o perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Hoje, a Defesa Civil de BH emitiu dois alertas para possibilidade de temporal na capital mineira em menos de duas horas. As mensagens foram enviadas para celulares por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade.

O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

