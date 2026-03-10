Três regiões de BH registram mais da metade da chuva esperada para o mês

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Em dez dias, três regionais de Belo Horizonte registraram mais da metade do volume de chuva esperado para março, que é de 197,5 milímetros, segundo a Defesa Civil municipal. As regiões são Noroeste, Oeste e Barreiro.

O órgão informa que, até as 15h45 desta terça-feira (10/3), na região Noroeste choveu 120,4mm, o que equivale a 60,96% da média climatológica do mês. No mesmo período, a regional Oeste registrou volume de 105,4mm, o que corresponde a 53,4% do esperado. No Barreiro, choveu 103,2mm, o equivalente a 52,2%.

Confira o volume de chuva por região, de acordo com a Defesa Civil de BH:

Barreiro: 103,2mm

Centro Sul: 97,6mm

Hipercentro: 68,8mm

Leste: 75,6mm

Nordeste: 79,8mm

Noroeste: 120,4mm

Norte: 40,2mm

Oeste: 105,4mm

Pampulha: 85,6mm

Venda Nova: 62mm

Média Climatológica de março: 197,5 mm

Alerta

A capital mineira e mais 561 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10/3). O alerta é válido até as 23h59 desta quinta (12/3).

Segundo o órgão, o alerta laranja informa sobre o perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Hoje, a Defesa Civil de BH emitiu dois alertas para possibilidade de temporal na capital mineira em menos de duas horas. As mensagens foram enviadas para celulares por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade.

O que fazer e não fazer?