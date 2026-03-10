BH e outras 561 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade até quinta

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A capital mineira e mais 561 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e ventania, segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10/3). O alerta é válido até as 23h59 desta quinta (12/3).



Segundo o órgão, o alerta laranja informa sobre o perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Em outro aviso divulgado pelo Inmet, mais 227 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h até as 23h59 de amanhã (11/3). Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.



O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Cidadade sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Córrego Novo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Felixlândia

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Funilândia

Goianá

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

ItabiraItabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

Jesuânia

João Monlevade

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Santa

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Martinho Campos

Martins Soares

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro do Pilar

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passabém

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Urucânia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidade sob alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Açucena

Água Boa

Aimorés

Alpercata

Alvarenga

Alvorada de Minas

Angelândia

Antônio Dias

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Belo Oriente

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campanário

Campo Azul

Cantagalo

Capelinha

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caratinga

Carbonita

Carmésia

Central de Minas

Chalé

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Congonhas do Norte

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Couto de Magalhães de Minas

Cuparaque

Curvelo

Datas

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dores de Guanhães

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Formoso

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Galiléia

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaraciama

Guarda-Mor

Iapu

Ibiaí

Icaraí de Minas

Imbé de Minas

Inhapim

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabirinha

Itacambira

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itueta

Jaguaraçu

Jampruca

Januária

Japonvar

Jequitaí

Jequitibá

Joanésia

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juramento

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lajinha

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Malacacheta

Mantena

Marilac

Marliéria

Materlândia

Mathias Lobato

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Monjolos

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Natalândia

Nova Belém

Nova Módica

Olhos-d'Água

Paracatu

Passabém

Patis

Patos de Minas

Paulistas

Peçanha

Pedras de Maria da Cruz

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Pintópolis

Pirapora

Pocrane

Pompéu

Ponto Chique

Poté

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Resplendor

Riachinho

Rio Vermelho

Sabinópolis

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Félix de Minas

São Francisco

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Serra Azul de Minas

Serro

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taparuba

Tarumirim

Timóteo

Tiros

Três Marias

Tumiritinga

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Alegre

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veredinha

Virginópolis

Virgolândia

