Assine
overlay
Início Gerais
TEMPORAL

Em duas horas e meia, região de BH recebeu 20,8% de chuva esperada no mês

Capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva de volume de 30 a 50mm, até a manhã de terça-feira (10/3)

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/03/2026 16:15 - atualizado em 09/03/2026 16:15

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH deixa estrago e acumulados expressivos
Chuva em BH deixa estrago e acumulados expressivos crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Em apenas duas horas e meia, a Região Leste de Belo Horizonte recebeu mais de 20% de toda a chuva esperada para o mês. A informação foi dada pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (9/3), após pancadas intensas serem registradas pela cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Conforme o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a regional somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%).

Já nos primeiros nove dias de março, a Região Noroeste lidera, com 111,2mm (56,3%), seguida pela Oeste, que somou 102mm (51,6%) e a Centro Sul, 97,6mm (49,4%).

A capital mineira segue sob alerta para pancadas de chuva (30 a 50mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8 horas de terça-feira (10/3). 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações para a chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay