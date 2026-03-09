Em duas horas e meia, região de BH recebeu 20,8% de chuva esperada no mês
Capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva de volume de 30 a 50mm, até a manhã de terça-feira (10/3)
Em apenas duas horas e meia, a Região Leste de Belo Horizonte recebeu mais de 20% de toda a chuva esperada para o mês. A informação foi dada pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (9/3), após pancadas intensas serem registradas pela cidade.
Conforme o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a regional somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%).
Já nos primeiros nove dias de março, a Região Noroeste lidera, com 111,2mm (56,3%), seguida pela Oeste, que somou 102mm (51,6%) e a Centro Sul, 97,6mm (49,4%).
A capital mineira segue sob alerta para pancadas de chuva (30 a 50mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8 horas de terça-feira (10/3).
Recomendações para a chuva
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.