Em duas horas e meia, região de BH recebeu 20,8% de chuva esperada no mês

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Em apenas duas horas e meia, a Região Leste de Belo Horizonte recebeu mais de 20% de toda a chuva esperada para o mês. A informação foi dada pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira (9/3), após pancadas intensas serem registradas pela cidade.

Conforme o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a regional somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%).

Já nos primeiros nove dias de março, a Região Noroeste lidera, com 111,2mm (56,3%), seguida pela Oeste, que somou 102mm (51,6%) e a Centro Sul, 97,6mm (49,4%).

A capital mineira segue sob alerta para pancadas de chuva (30 a 50mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8 horas de terça-feira (10/3).

Recomendações para a chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.