Assine
overlay
Início Gerais
susto em minas

Chuva alaga Centro de Educação e deixa crianças ilhadas

Bombeiros foram acionados para atender ocorrência em Itabirito, na Região Central; ao menos 10 crianças já foram resgatadas

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
10/03/2026 18:22

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros foram chamados para socorrer vítima em parada cardiorrespiratória
Bombeiros resgataram um grupo de crianças no Centro Municipal de Educação Infantil, no Bairro Água Limpa, em Itabirito crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

As chuvas desta terça-feira (10/03) em Itabirito, na Região Central de Minas, deixaram várias crianças ilhadas em um Centro Municipal de Educação Infantil, no Bairro Água Limpa. O Corpo de Bombeiros está no local e auxilia na retirada das pessoas do lugar. Ao menos 10 crianças já foram resgatadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a corporação, o chamado foi feito às 14h35 para o atendimento de um alagamento, somada a restrição de saída em decorrência da altura da água. Ainda de acordo com os bombeiros, a água estava na altura dos joelhos de crianças de 5 anos.

Os bombeiros informam que o nível da água ainda não baixou e o imóvel permanece parcialmente alagado. 

A Defesa Civil de Itabirito aguarda o retorno dos bombeiros para enviar uma equipe ao local e averiguar se houve dano à estrutura do prédio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

chuvas criancas ilhadas itabirito minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay