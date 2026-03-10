Chuva alaga Centro de Educação e deixa crianças ilhadas

As chuvas desta terça-feira (10/03) em Itabirito, na Região Central de Minas, deixaram várias crianças ilhadas em um Centro Municipal de Educação Infantil, no Bairro Água Limpa. O Corpo de Bombeiros está no local e auxilia na retirada das pessoas do lugar. Ao menos 10 crianças já foram resgatadas.

Segundo a corporação, o chamado foi feito às 14h35 para o atendimento de um alagamento, somada a restrição de saída em decorrência da altura da água. Ainda de acordo com os bombeiros, a água estava na altura dos joelhos de crianças de 5 anos.

Os bombeiros informam que o nível da água ainda não baixou e o imóvel permanece parcialmente alagado.

A Defesa Civil de Itabirito aguarda o retorno dos bombeiros para enviar uma equipe ao local e averiguar se houve dano à estrutura do prédio.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro