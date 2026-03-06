Filho de Maderite arrecada quase R$ 2 milhões a vítimas da chuva em Minas

A campanha “Sextou solidário: SOS Zona da Mata”, organizada por Henrique Costa Ferreira Júnior, conhecido como Juninho, teve inicio em 27 de fevereiro e tem como objetivo restituir os móveis das famílias afetadas pelas fortes chuvas que assolaram a Zona da Mata desde o dia 23 do mesmo mês. O responsável pelo projeto é filho do influenciador Henrique Maderite, que faleceu no último dia 6.

A campanha arrecadou em 24 horas um total de R$ 1.165.207,53 e foi encerrada nesta sexta-feira (6/3) com um total de R$ 1.909.721,01. O valor vai ser utilizado para ajudar mais de 1.000 famílias, sendo mais de 4.000 pessoas contempladas com o kit de móveis.



O grupo organizou a campanha em três cidades: Ubá, Matias Barbosa e Juiz de Fora. Em cada local, existe uma equipe para o cadastramento de famílias.

Com o apoio da ONG Humus - Brasil, foi disponibilizado um formulário para que os afetados possam preencher e receber auxílio. O cadastro é feito com nome, telefone para contato, endereço e listagem dos móveis mais necessários à família.

Posteriormente, a equipe visita as casas afetadas para fazer o mapeamento local e entender as necessidades de cada família. O foco era restituir os móveis perdidos. A arrecadação será utilizada para comprar geladeiras, fogões, camas, colchões e outros eletrodomésticos e móveis.

As análises são feitas para entender a necessidade individual das famílias e atendê-la, não necessariamente contemplando todo o kit. A logística da entrega dos móveis nas casas dos afetados também é organizada pela Família Maderite para facilitar ao máximo o restabelecimento dos afetados.

Campanha prévia

A Família Maderite é responsável pela organização da campanha Sextou Solidário em 2026, mas a organização da campanha original, “Sextou Solidário, SOS Minas Gerais”, foi iniciada por Henrique durante as fortes chuvas que assolaram Minas Gerais durante o fim de 2021 e o início de 2022.

A campanha, criada em 14 de janeiro de 2022, arrecadou R$ 2.612.796,36. Durante essa movimentação, também foi realizada a entrega de kits para as famílias com: uma geladeira, uma cama, um colchão e um fogão.

Legado de Henrique

Mesmo em meio ao luto recente de seu pai, que morreu em 6 de fevereiro, decorrente de um infarto fulminante, Juninho decidiu começar a campanha após o pedido de uma amiga próxima, afetada pelas chuvas em Ubá.

O influencer entendeu a necessidade da união para prestar apoio a tantas famílias afetadas.

“Sexta feira, papai! Pode olhar ai, meio-dia: quem fez, fez; quem não fez, corre que dá tempo de fazer!” disse o influencer em postagem no Instagram, sobre a campanha.

A fala faz alusão ao bordão que popularizou seu pai nas redes, mas também relembra a primeira campanha de arrecadação.

Prestação de contas

A campanha Sextou Solidário foi aberta pela Família Maderite, porém a chave pix que recebe todas as doações (detalhegigante@gmail.com) está no nome de Henrique Junior.

Por meio de seu instagram, Juninho vem fazendo uma prestação de contas acerca de todo o dinheiro arrecadado para a campanha. Ele mostra como suas equipes se organizam e realizam as avaliações e as entregas das doações. Os resultados finais também estarão disponíveis no site: https://www.detalhegigante.com.br/.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata