Tempo em BH: chuva continua nesta terça-feira (10/3)? Veja a previsão

Após as fortes chuvas registradas nessa segunda-feira (9/3) em Belo Horizonte (MG), a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde nesta terça-feira.

De acordo com a meteorologia, a temperatura mínima foi de 17,9 °C e a máxima estimada é de 29°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% no período da tarde.

Nessa segunda-feira (9) a Região Leste de Belo Horizonte registrou 41 milímetros de chuva entre 11h30 e 14h, volume que representa 20,8% de toda a média esperada para março, que é de 197,5 milímetros. Na sequência aparecem as regionais Noroeste, com 40,4 mm (20,5%), e Nordeste, com 22,4 mm (11,3%), segundo a Defesa Civil.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 20,1 °C, às 3h55.

Centro Sul: 18,3 °C, às 4h15



Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 8,9 °C às 6h



Pampulha: 18,6 °C, com sensação térmica de 21 °C às 4h

Venda Nova: 19,8 °C, às 4h25

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, a terça-feira deve ter chuva em praticamente todo o estado. O dia tende a ser mais nublado na Zona da Mata, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Nas demais regiões, áreas de instabilidade favorecem as típicas pancadas de verão, principalmente a partir da tarde. Já no Sul de Minas e na Zona da Mata, o avanço de uma massa de ar frio de fraca intensidade pode provocar queda nas temperaturas mínimas.

Características do clima no mês de março

Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.