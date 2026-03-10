Tempo em BH: chuva continua nesta terça-feira (10/3)? Veja a previsão
A temperatura mínima registrada foi de 17,9 °C e a máxima pode chegar a 29 °C. Há alerta para possibilidade de chuva forte
Após as fortes chuvas registradas nessa segunda-feira (9/3) em Belo Horizonte (MG), a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde nesta terça-feira.
De acordo com a meteorologia, a temperatura mínima foi de 17,9 °C e a máxima estimada é de 29°C. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% no período da tarde.
Nessa segunda-feira (9) a Região Leste de Belo Horizonte registrou 41 milímetros de chuva entre 11h30 e 14h, volume que representa 20,8% de toda a média esperada para março, que é de 197,5 milímetros. Na sequência aparecem as regionais Noroeste, com 40,4 mm (20,5%), e Nordeste, com 22,4 mm (11,3%), segundo a Defesa Civil.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 20,1 °C, às 3h55.
- Centro Sul: 18,3 °C, às 4h15
- Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 8,9 °C às 6h
- Pampulha: 18,6 °C, com sensação térmica de 21 °C às 4h
- Venda Nova: 19,8 °C, às 4h25
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, a terça-feira deve ter chuva em praticamente todo o estado. O dia tende a ser mais nublado na Zona da Mata, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Nas demais regiões, áreas de instabilidade favorecem as típicas pancadas de verão, principalmente a partir da tarde. Já no Sul de Minas e na Zona da Mata, o avanço de uma massa de ar frio de fraca intensidade pode provocar queda nas temperaturas mínimas.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.