BH: Defesa Civil emite dois alertas de tempestade em menos de 2 horas

A Defesa Civil emitiu dois alertas para Belo Horizonte em menos de duas horas na tarde desta terça-feira (10/3), avisando moradores sobre o risco de tempestade na capital mineira. As mensagens foram enviadas para celulares por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 561 municípios de Minas Gerais estão em alerta laranja até as 23h59 desta quinta-feira (12/3), com possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O Inmet reforça que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação.

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

