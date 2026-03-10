Assine
BH: Defesa Civil emite dois alertas de tempestade em menos de 2 horas

Segundo o orgão, há risco de enxurradas, alagamentos e inundações na capital mineira nas próximas horas desta terça-feira (10/3)

Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
10/03/2026 15:55

Chuva forte atinge todas as regionais da capital mineira nesta terça-feira (24/2)
Chuva forte pode atingir todas as regionais da capital mineira; alerta laranja segue até as 23h59 desta quinta-feira (12/3) crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

A Defesa Civil emitiu dois alertas para Belo Horizonte em menos de duas horas na tarde desta terça-feira (10/3), avisando moradores sobre o risco de tempestade na capital mineira. As mensagens foram enviadas para celulares por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade.

As mensagens foram enviadas para celulares dos moradores da capital mineira por volta das 12h30 e novamente às 14h, informando a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas, alagamentos e inundações na cidade
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 561 municípios de Minas Gerais estão em alerta laranja até as 23h59 desta quinta-feira (12/3), com possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O Inmet reforça que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

