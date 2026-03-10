Bairros de BH e Contagem podem ficar sem água nesta terça-feira (10)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Bairros de Belo Horizonte (MG) e Contagem (MG), na Região Metropolitana da capital, podem sofrer desabastecimento nesta terça-feira (10/3). Segundo aviso da Copasa, a intermitência se deve a uma manutenção emergencial.

Os bairros afetados são Parque Xangrilá e Vila Boa Vista, em Contagem, e Braúnas, em BH. A previsão é que o abastecimento seja retomado gradativamente, até as 22h de hoje.

A orientação é que os moradores usem água de forma consciente até a normalização do fornecimento. Imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.

Abastecimento na RMBH

Também devido a uma manutenção emergencial, a Copasa anunciou na manhã de ontem (9/3) que os bairros Retiro das Pedras, em Brumadinho (MG), e Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também poderão ficar sem água nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nestas localidades, a previsão é que o abastecimento seja normalizado até às 23h45.