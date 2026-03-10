MG: mulher perde dinheiro em bets e inventa assalto em Patrocínio

Uma mulher de 37 anos foi conduzida pela Polícia Militar ao inventar um assalto para justificar ao marido a perda de dinheiro em bets. O caso aconteceu no domingo (8/3), em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo a PM, a mulher afirmou inicialmente que havia sido vítima de roubo na Rua Japão, no Bairro Serra Negra. Ela contou aos policiais que trabalha como motorista de aplicativo e que aguardava passageiros próximo ao parque de exposições quando dois homens pediram uma corrida.

De acordo com o relato inicial, durante o trajeto um dos suspeitos teria sacado uma faca, apontado para a barriga dela e anunciado o assalto. A motorista disse que teve o celular roubado, além de R$ 500 em dinheiro e um cartão bancário. Ela também afirmou que os suspeitos exigiram a senha de aplicativos bancários.

Mais tarde, os policiais voltaram à casa da mulher para obter mais detalhes que ajudassem na identificação dos supostos autores. Durante a conversa, os militares tentaram ajudá-la a acessar os aplicativos bancários e descobriram uma movimentação de R$ 75 feita durante a madrugada.

Questionada sobre a transação, ela afirmou inicialmente que o valor era de uma corrida de aplicativo. Em seguida, mudou a versão e disse que havia sido usado em um aplicativo de bets. Durante o atendimento, uma vizinha contou aos policiais que a mulher havia pedido R$ 1 mil emprestados alegando se tratar de uma situação de “vida ou morte”.

Diante das contradições, a suspeita acabou confessando que gastou todo o dinheiro em jogos de azar pelo celular. Ela também admitiu ter vendido o aparelho por R$ 500 e inventado a história do assalto para justificar a perda ao marido.

O companheiro dela relatou à polícia que a mulher vinha enfrentando problemas recentes com jogos de azar e até tentou tirar a própria vida recentemente. Ela foi conduzida e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de menor potencial ofensivo. Ela deverá comparecer à Justiça no dia 8 de maio.

CVV

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.