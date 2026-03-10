MG: mulher perde dinheiro em bets e inventa assalto em Patrocínio
Motorista de aplicativo confessou ter mentido para justificar perda de dinheiro em bets ao marido
Uma mulher de 37 anos foi conduzida pela Polícia Militar ao inventar um assalto para justificar ao marido a perda de dinheiro em bets. O caso aconteceu no domingo (8/3), em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.
Segundo a PM, a mulher afirmou inicialmente que havia sido vítima de roubo na Rua Japão, no Bairro Serra Negra. Ela contou aos policiais que trabalha como motorista de aplicativo e que aguardava passageiros próximo ao parque de exposições quando dois homens pediram uma corrida.
De acordo com o relato inicial, durante o trajeto um dos suspeitos teria sacado uma faca, apontado para a barriga dela e anunciado o assalto. A motorista disse que teve o celular roubado, além de R$ 500 em dinheiro e um cartão bancário. Ela também afirmou que os suspeitos exigiram a senha de aplicativos bancários.
Mais tarde, os policiais voltaram à casa da mulher para obter mais detalhes que ajudassem na identificação dos supostos autores. Durante a conversa, os militares tentaram ajudá-la a acessar os aplicativos bancários e descobriram uma movimentação de R$ 75 feita durante a madrugada.
Questionada sobre a transação, ela afirmou inicialmente que o valor era de uma corrida de aplicativo. Em seguida, mudou a versão e disse que havia sido usado em um aplicativo de bets. Durante o atendimento, uma vizinha contou aos policiais que a mulher havia pedido R$ 1 mil emprestados alegando se tratar de uma situação de “vida ou morte”.
Diante das contradições, a suspeita acabou confessando que gastou todo o dinheiro em jogos de azar pelo celular. Ela também admitiu ter vendido o aparelho por R$ 500 e inventado a história do assalto para justificar a perda ao marido.
O companheiro dela relatou à polícia que a mulher vinha enfrentando problemas recentes com jogos de azar e até tentou tirar a própria vida recentemente. Ela foi conduzida e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de menor potencial ofensivo. Ela deverá comparecer à Justiça no dia 8 de maio.
CVV
Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.