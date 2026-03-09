Bairros da RMBH podem ficar sem água nesta terça-feira (10/3); veja quais

Uma manutenção emergencial pode causar intermitência no abastecimento de água, nesta terça-feira (10/3), em Brumadinho (MG) e Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Os bairros de Retiro das Pedras, em Brumadinho, e Jardim Canadá, em Nova Lima poderão ficar sem água entre 8h30 e 23h45 desta terça.

A Copasa destaca que, nesse caso, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos