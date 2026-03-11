Assine
TEMPORAL

BH: chuva intensa atinge a capital na tarde desta quarta-feira (11/3)

Mapa da Defesa Civil aponta chuva extremamente forte na região Leste e forte na Centro-Sul

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
11/03/2026 17:37

Chuva BH
Chuvas continuam afetando Belo Horizontes nesses primeiros dias de março crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma chuva forte atingiu Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (11/3). De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil, a maior intensidade foi registrada na região Leste da capital, onde o volume foi classificado como extremamente forte, ultrapassando 5 milímetros de chuva em apenas cinco minutos.

O monitoramento, realizado às 17h, indica que a região Centro-Sul também registrou um volume de chuva significativo, classificado como forte, com volume entre 2,6mm e 5mm no intervalo de cinco minutos.

Nas regiões Pampulha, Noroeste, Oeste e Nordeste, a chuva foi considerada fraca, com volumes entre 0,1mm e 1mm no mesmo período. Já as regiões Venda Nova, Norte e Barreiro não registraram chuva no momento da medição.

Diante do cenário, a Defesa Civil emitiu alerta para chuva de intensidade extremamente forte na capital, recomendando atenção redobrada da população, especialmente em áreas com risco de alagamentos e enxurradas.

O órgão orienta que motoristas evitem trafegar por vias sujeitas a alagamentos e que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de deslizamentos ou aumento repentino do nível de córregos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

