BH está em alerta para pancadas de chuva até quinta-feira (12/3)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva entre 30 mm e 50 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Segundo a Defesa Civil, o aviso é válido até as 8h desta quinta-feira (12/3).



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital e mais 667 municípios de Minas Gerais estão em alerta laranja com possibilidade de chuva de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h, até as 23h59 de amanhã.



Nessas cidades, o órgão informa que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Recomendações em caso de chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Moradores da capital mineira podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma de confirmação será enviada na sequência.

Nas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata