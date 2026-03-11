Mais chuva em BH? Confira a previsão desta quarta (11/3)
A temperatura mínima registrada foi de 17,5 °C em Belo Horizonte; veja a previsão do tempo completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
A quarta-feira (11/3) será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento em Belo Horizonte, principalmente a partir da tarde. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 17,5°C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,5 °C, às 4h35.
- Centro Sul: 18,1 °C, às 2h25.
- Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 10,0 °C às 3h.
- Pampulha: 18,7 °C, com sensação térmica de 20,8 °C às 3h.
- Venda Nova: 19,1 °C, às 4h35.
Como fica o tempo em Minas?
No restante de Minas Gerais, o dia permanece com tempo instável, áreas de instabilidade mantém condições favoráveis para pancadas de chuva, típicas de verão, em todo o estado. De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas apresentam intensidade diferente de uma localidade para outra. Podendo ser mais forte num bairro que em outro, dentro de uma mesma cidade. A tendência é de permanência deste quadro, ou seja, pancadas de chuva a partir da tarde, até pelo menos sexta-feira.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.