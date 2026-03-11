Chuva em Minas: mais de 150 cidades estão sob alerta vermelho
Inmet prevê acumulado acima de 100 mm/dia para 152 municípios, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos
A chuva vai atingir a maior parte de Minas Gerais nesta quarta-feira (11/3), e 152 municípios mineiros, incluindo Juiz de Fora, estão sob alerta vermelho, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso emitido pelo Inmet indica risco elevado para acumulado de chuva superior a 100 mm/dia para as regiões: Zona da Mata, Sul, Sudoeste, Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba.
Segundo o órgão, nas áreas vulneráveis dessas cidades, há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O alerta é válido até as 23h59 desta quarta-feira.
O instituto também emitiu alerta laranja para a capital e mais 667 municípios de Minas Gerais, com possibilidade de chuva de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h, até as 23h59 desta quinta-feira (12/3). Nessas cidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 100 litros de água.
Em episódios de chuva persistente, como previsto para Minas, esse acumulado pode aumentar rapidamente e ampliar os riscos de transtornos urbanos e ambientais.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidade sob alerta vermelho
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Além Paraíba
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Belmiro Braga
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Chiador
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Liberdade
- Machado
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Rio Preto
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santana do Deserto
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tocos do Moji
- Toledo
- Turvolândia
- Uberaba
- Veríssimo
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Cidades sob alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Aguanil
- Aimorés
- Aiuruoca
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araçuaí
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Argirita
- Aricanduva
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritizeiro
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Camacho
- Cambuquira
- Campanário
- Campanha
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caputira
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Chiador
- Cipotânea
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Comendador Gomes
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Cuparaque
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Elói Mendes
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Fama
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Funilândia
- Galiléia
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibirité
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaúna
- Itaverava
- Itueta
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- José Raydan
- Josenópolis
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Minduri
- Mirabela
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Piranga
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Porto Firme
- Poté
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Rio Preto
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Vicente de Minas
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tombos
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubá
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veredinha
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
