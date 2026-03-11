Chuva forte e carro na rua: 5 dicas para evitar perder o veículo
Saiba como agir rapidamente para proteger seu automóvel em caso de alagamento e entenda o que o seguro cobre ou não em casos de desastres naturais
As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte neste mês de março de 2026 deixam motoristas em alerta máximo. Com ruas alagadas em questão de minutos, o risco de perder o carro e colocar a própria segurança em perigo se torna real. Para evitar prejuízos e agir corretamente, conhecer algumas medidas preventivas e de emergência é fundamental.
Saber o que fazer quando a água começa a subir pode ser a diferença entre um grande prejuízo e a segurança do seu patrimônio. Ações rápidas e corretas minimizam os danos ao veículo e, mais importante, protegem a sua vida. Veja a seguir cinco dicas essenciais para proteger seu carro em dias de temporal.
1. Não tente atravessar a enchente
A regra mais importante é não arriscar. Se a água ultrapassar a metade da altura da roda, a chance de o carro boiar, perder o controle e ser arrastado pela correnteza é grande. Tentar passar por uma via alagada também pode causar o chamado calço hidráulico, um dano grave que acontece quando a água entra no motor.
2. Busque um local elevado
Se você for surpreendido pela água subindo, a prioridade é encontrar um lugar alto e seguro para estacionar. Viadutos, ladeiras e até mesmo os andares mais altos de estacionamentos de shoppings ou supermercados são boas alternativas. Evite parar debaixo de árvores ou perto de postes, que podem cair com a força da chuva e do vento.
3. O motor parou? Saia do carro
Caso o veículo morra em meio ao alagamento, não insista em dar a partida. A primeira atitude deve ser abandonar o carro de forma segura, pois o nível da água pode subir rapidamente. Tentar ligar o motor novamente pode aspirar ainda mais água para dentro e piorar os danos mecânicos e elétricos de forma irreversível.
4. Desligue a ignição para proteger a eletrônica
Ao perceber que o carro ficará ilhado, desligue a ignição imediatamente. Se tiver conhecimento e for seguro fazer isso, desconecte o cabo negativo da bateria. Essa medida simples ajuda a preservar os componentes eletrônicos do veículo, como a central de injeção, evitando que entrem em curto-circuito com o contato da água.
5. Entenda o que o seguro cobre
Nem todas as apólices de seguro cobrem danos causados por desastres naturais, como enchentes. Geralmente, apólices que incluem cobertura para fenômenos da natureza — muitas vezes presentes no seguro do tipo compreensivo — garantem essa proteção. É essencial verificar o seu contrato para saber exatamente quais são os seus direitos e como acionar a seguradora em caso de sinistro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.