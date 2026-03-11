Chuva forte e carro na rua: 5 dicas para evitar perder o veículo

As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte neste mês de março de 2026 deixam motoristas em alerta máximo. Com ruas alagadas em questão de minutos, o risco de perder o carro e colocar a própria segurança em perigo se torna real. Para evitar prejuízos e agir corretamente, conhecer algumas medidas preventivas e de emergência é fundamental.

Saber o que fazer quando a água começa a subir pode ser a diferença entre um grande prejuízo e a segurança do seu patrimônio. Ações rápidas e corretas minimizam os danos ao veículo e, mais importante, protegem a sua vida. Veja a seguir cinco dicas essenciais para proteger seu carro em dias de temporal.

1. Não tente atravessar a enchente

A regra mais importante é não arriscar. Se a água ultrapassar a metade da altura da roda, a chance de o carro boiar, perder o controle e ser arrastado pela correnteza é grande. Tentar passar por uma via alagada também pode causar o chamado calço hidráulico, um dano grave que acontece quando a água entra no motor.

2. Busque um local elevado

Se você for surpreendido pela água subindo, a prioridade é encontrar um lugar alto e seguro para estacionar. Viadutos, ladeiras e até mesmo os andares mais altos de estacionamentos de shoppings ou supermercados são boas alternativas. Evite parar debaixo de árvores ou perto de postes, que podem cair com a força da chuva e do vento.

3. O motor parou? Saia do carro

Caso o veículo morra em meio ao alagamento, não insista em dar a partida. A primeira atitude deve ser abandonar o carro de forma segura, pois o nível da água pode subir rapidamente. Tentar ligar o motor novamente pode aspirar ainda mais água para dentro e piorar os danos mecânicos e elétricos de forma irreversível.

4. Desligue a ignição para proteger a eletrônica

Ao perceber que o carro ficará ilhado, desligue a ignição imediatamente. Se tiver conhecimento e for seguro fazer isso, desconecte o cabo negativo da bateria. Essa medida simples ajuda a preservar os componentes eletrônicos do veículo, como a central de injeção, evitando que entrem em curto-circuito com o contato da água.

5. Entenda o que o seguro cobre

Nem todas as apólices de seguro cobrem danos causados por desastres naturais, como enchentes. Geralmente, apólices que incluem cobertura para fenômenos da natureza — muitas vezes presentes no seguro do tipo compreensivo — garantem essa proteção. É essencial verificar o seu contrato para saber exatamente quais são os seus direitos e como acionar a seguradora em caso de sinistro.

