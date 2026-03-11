Alerta de temporais: 7 cuidados essenciais para proteger sua casa

A previsão de temporais para os próximos dias em diversas regiões do Brasil acende um alerta importante para a segurança de residências. Chuvas fortes, ventos e descargas elétricas podem causar desde pequenos transtornos até grandes prejuízos. Adotar medidas preventivas é a melhor forma de proteger seu imóvel e sua família.

Ações simples, que podem ser feitas com antecedência, minimizam os riscos de alagamentos, infiltrações e danos à estrutura da casa. Organizar a manutenção e estar preparado para a instabilidade do tempo faz toda a diferença durante uma tempestade.

Leia Mais

Cuidados para proteger sua casa da chuva

Pequenas atitudes antes e durante os temporais ajudam a evitar dores de cabeça. Veja uma lista com as principais recomendações para manter seu lar seguro.

1. Limpe calhas e ralos

O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento da água. Com a chuva intensa, a água pode transbordar, causando infiltrações no telhado, paredes e lajes. Mantenha calhas e ralos sempre limpos.

2. Revise o telhado

Verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou mal encaixadas. Mesmo uma pequena fresta pode se transformar em uma grande goteira durante um temporal. A substituição de telhas danificadas é um reparo rápido e que evita muitos problemas.

3. Desconecte aparelhos eletrônicos

Tempestades com raios aumentam o risco de surtos na rede elétrica, que podem queimar televisões, computadores e outros equipamentos. Para evitar prejuízos, retire os aparelhos da tomada enquanto a chuva forte persistir.

4. Feche bem portas e janelas

Certifique-se de que todas as portas e janelas estão bem fechadas para evitar a entrada de água e vento. Verifique também o estado das borrachas de vedação, que podem ressecar com o tempo e perder a eficiência.

5. Pode árvores e galhos

Galhos grandes e secos podem se quebrar com ventos fortes e cair sobre o telhado, a fiação elétrica ou veículos. Realize podas preventivas em árvores muito próximas da casa, sempre com segurança ou contratando um serviço especializado.

6. Proteja áreas externas

Móveis de jardim, vasos de plantas, lixeiras e outros objetos leves podem ser arrastados ou arremessados pelo vento, causando acidentes. Guarde esses itens em um local coberto e seguro antes do início da chuva.

7. Tenha um kit de emergência

Quedas de energia são comuns durante temporais. Prepare um kit com itens essenciais, como lanternas, pilhas, velas, fósforos, água potável e um carregador de celular portátil. Deixe o kit em um local de fácil acesso.

Para informações atualizadas e alertas em tempo real sobre as condições do tempo na sua região, acompanhe os canais oficiais da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.