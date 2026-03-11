Deputado propõe adiar IPVA para vítimas das chuvas na Zona da Mata

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado estadual Betão (PT) protocolou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto de lei que prevê a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para contribuintes atingidos pelas chuvas na Zona da Mata. A proposta busca aliviar a situação de moradores afetados pelas enchentes registradas no final de fevereiro em cidades da região.

Pelo texto, o adiamento do imposto seria concedido sem a cobrança de multa, juros ou outros encargos adicionais para proprietários de veículos que comprovarem ter sido impactados por eventos de inundação.

De acordo com o Projeto de Lei 5.297/2026, o benefício seria restrito a contribuintes domiciliados em áreas oficialmente reconhecidas como atingidas. Para ter acesso à medida, o proprietário deverá apresentar documentação emitida pela Defesa Civil ou por outro órgão público que comprove que o domicílio ou o local onde o veículo era guardado foi diretamente afetado pelas chuvas.

Na avaliação de Betão, o adiamento do imposto pode permitir que as famílias direcionem recursos para a recuperação de suas condições de vida após os estragos causados pelas enchentes.