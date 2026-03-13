Nova linha do Move começa a operar na quarta-feira (25); veja o itinerário

A nova linha do Move, a 8251, vai começar a operar na quarta-feira (25/3) em Belo Horizonte. A novidade vai ligar a Estação São Gabriel e a Avenida Cristiano Machado aos bairros Barro Preto e Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, e Gutierrez, no Oeste da cidade, sem passar pelo Centro.

O percurso inédito faz parta das ações da Prefeitura de Belo Horizonte para ampliar o transporte coletivo na capital. Segundo o Executivo, as mudanças contam com a participação da população, por meio de solicitações nos Canais da PBH e das reuniões da Comissão Regional de Transportes e Trânsito (CRTT).

A linha 8251 terá 62 viagens entre 5h e 23h30. O itinerário e o quadro de horários da linha estarão disponíveis no portal da prefeitura na próxima semana.

O transporte vai atender as estações ao longo da Avenida Cristiano Machado, passando pelo Barro Preto, na Região Centro-Sul, Avenida Augusto de Lima (Fórum Lafayette), Contorno (Hospital Felício Rocho, Hospital Mater Dei), Amazonas (Colégio Santo Agostinho), Bairro Gutierrez e Rua Araguari, retornando para a Estação São Gabriel.

Itinerário completo

Estação São Gabriel (ponto final), Cristiano Machado (com parada em todas as estações), Cristiano Machado (pista mista após a Estação Silviano Brandão), Túnel da Lagoinha, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Viaduto Oeste, Avenida do Contorno, Rua Paracatu, Avenida Augusto de Lima (à direita), Avenida do Contorno (à esquerda).

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Em seguida, Rua Almirante Alexandrino, Rua André Cavalcanti, Rua Thompson Flores, Avenida Amazonas, Rua Araguari, Avenida do Contorno, Viaduto Oeste, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Túnel Presidente Tancredo Neves (pista exclusiva), Avenida Cristiano Machado (pista exclusiva, com parada em todas as estações), Estação São Gabriel (ponto final).