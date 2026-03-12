Assine
FATALIDADE

Morre idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus em Uberaba

Marinete Gomes, de 79 anos, ficou internada por três dias no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

12/03/2026 16:13

Morre a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus de Uberaba
Morre a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus de Uberaba crédito: Redes Sociais/Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (11/3) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, uma idosa de 79 anos que ficou gravemente ferida na tarde de segunda-feira (9/3). Ela caiu da plataforma do Terminal Oeste e foi atropelada por um ônibus.

Segundo relatos de testemunhas, Marinete Gomes dos Santos se desequilibrou ao descer do coletivo. Em seguida, após cair no asfalto, a idosa teve a perna esmagada no momento em que o mesmo ônibus saía do local. 

Um parente da idosa disse nas redes sociais que ela chegou ao hospital consciente, mas com perfuração no pulmão, três costelas fraturadas e grave ferimento em uma das pernas. Ainda conforme o relato, Marinete passou por cirurgia e precisou amputar a perna, mas o quadro dela se agravou com febre alta e infecção.

A Superintendência de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana de Uberaba (Semob) informou que o acidente foi registrado por volta das 14h20. 

A Transube (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba), que gerencia o transporte coletivo de Uberaba, informou que não vai se manifestar sobre o caso.

