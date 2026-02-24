Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

Ônibus se move 'sozinho', invade escritório e deixa feridos em Uberaba

Nem freio nem calço seguraram o veículo de turismo estacionado que aguardava o embarque de passageiros

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
24/02/2026 18:00

Freio de mão e calço em rodas não segura ônibus que atropela duas pessoas
Freio de mão e calço em rodas não segura ônibus que atropela duas pessoas crédito: 8Âº BBM/DivulgaÃ§Ã£o

Mesmo com o freio de mão acionado e calços colocados nas rodas, um ônibus de turismo se movimentou sozinho dentro da garagem da empresa responsável pelo veículo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e atingiu o escritório do local, deixando duas pessoas feridas. No momento do acidente, na noite dessa segunda-feira (23/2), passageiros aguardavam o embarque para uma viagem com destino a São Paulo (SP).

Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a primeira vítima, um homem de 44 anos, sofreu impacto direto do veículo. Com a força da colisão, a parede oposta da edificação cedeu, e a vítima foi arremessada para fora do escritório. "Ele apresentava fortes dores na região do tórax, com suspeita de fratura, sendo atendido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital de Clínicas da UFTM", complementou nota do 8º BBM.

Já a segunda vítima, uma mulher de 55 anos, ainda conforme o 8º BBM, sofreu lesão no tornozelo esquerdo, sem outras complicações aparentes, sendo atendida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros de Uberaba também informou que, após a batida, o padrão de energia elétrica do imóvel foi derrubado, permanecendo condutor de média tensão caído sobre a calçada, com risco potencial de energização. "Foi solicitado apoio da Cemig, que compareceu ao local e adotou as medidas pertinentes. A Polícia Militar também compareceu para apoio e demais providências", diz outro trecho de nota do 8º BBM.

