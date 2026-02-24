Ônibus se move 'sozinho', invade escritório e deixa feridos em Uberaba
Nem freio nem calço seguraram o veículo de turismo estacionado que aguardava o embarque de passageiros
compartilheSIGA
Mesmo com o freio de mão acionado e calços colocados nas rodas, um ônibus de turismo se movimentou sozinho dentro da garagem da empresa responsável pelo veículo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e atingiu o escritório do local, deixando duas pessoas feridas. No momento do acidente, na noite dessa segunda-feira (23/2), passageiros aguardavam o embarque para uma viagem com destino a São Paulo (SP).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a primeira vítima, um homem de 44 anos, sofreu impacto direto do veículo. Com a força da colisão, a parede oposta da edificação cedeu, e a vítima foi arremessada para fora do escritório. "Ele apresentava fortes dores na região do tórax, com suspeita de fratura, sendo atendido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital de Clínicas da UFTM", complementou nota do 8º BBM.
- Chuvas em Juiz de Fora: entenda fenômeno que causou tragédia
- Chuva em Juiz de Fora: veja vídeo do deslizamento causado pelo temporal
- Chuvas em Juiz de Fora: veja onde doar alimentos e outros itens
Já a segunda vítima, uma mulher de 55 anos, ainda conforme o 8º BBM, sofreu lesão no tornozelo esquerdo, sem outras complicações aparentes, sendo atendida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Corpo de Bombeiros de Uberaba também informou que, após a batida, o padrão de energia elétrica do imóvel foi derrubado, permanecendo condutor de média tensão caído sobre a calçada, com risco potencial de energização. "Foi solicitado apoio da Cemig, que compareceu ao local e adotou as medidas pertinentes. A Polícia Militar também compareceu para apoio e demais providências", diz outro trecho de nota do 8º BBM.