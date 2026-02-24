Gestante provoca acidente em Divinópolis para escapar de agressão e ameaça

Uma mulher de 26 anos, grávida de dois meses, provocou um acidente para escapar da agressão do companheiro e da ameaça de morte feita por ele a ela e à filha, de 8 anos. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (24/2), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou as equipes após informações de que populares tentavam conter o condutor do veículo que havia batido no muro de uma empresa no Bairro Alvorada.

Quando os militares chegaram ao local, testemunhas relataram que o motorista da caminhonete teria agredido a passageira antes do acidente.

No local, os militares conversaram com o condutor e com a vítima, que já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agressões começaram em casa

Conforme o relato da mulher à PM, as agressões começaram ainda na casa do casal. Lá, ele também teria quebrado objetos e, em seguida, feito com que ela e a filha entrassem no veículo. Ao saírem, ele teria afirmado que iria para a rodovia, a MG-050, e provocaria um acidente causando a morte de todos eles.

Em desespero, ela afirmou que puxou o volante para evitar que ele seguisse para a rodovia, o que teria provocado a colisão contra o muro.

O condutor declarou à PM que a discussão ocorreu no contexto de um desentendimento do casal e que a mulher puxou o volante durante a briga.

Autoescola também registra dano

Durante o trajeto antes da batida contra o muro, o veículo envolvido atingiu a lateral de um carro de autoescola. Segundo a instrutora, o automóvel transitava pela via quando ocorreu a colisão lateral.

Após o impacto, a profissional decidiu acompanhar o carro até o momento do acidente e, posteriormente, solicitou o registro da ocorrência devido aos danos no veículo da autoescola.

A Polícia Militar informou que aguarda mais detalhes após atendimento da vítima na UPA. Os militares analisam as versões apresentadas e os indícios de lesões compatíveis com a denúncia de agressão.

Conforme o Samu, a mulher e a filha estavam conscientes e não apresentavam lesões graves. Após os primeiros atendimentos, as equipes encaminharam as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

*Amanda Quintiliano especial para o EM