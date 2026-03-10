Idosa cai de plataforma e tem perna esmagada por ônibus

Uma idosa ficou gravemente ferida na tarde dessa segunda-feira (9/3) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, depois que caiu da plataforma do Terminal Oeste e foi atropelada por um ônibus.

Segundo relatos de testemunhas, ela se desequilibrou ao descer do coletivo. Em seguida, após cair no asfalto, a idosa teve a perna esmagada no momento em que o mesmo ônibus sairia do local.

Testemunhas também relataram que a mulher corre riscos de precisar amputar um dos pés.

A Superintendência de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana de Uberaba (Semob) informou que o acidente foi registrado por volta das 14h20. Além disso, a Semob solicitou um posicionamento da concessionária responsável pelo ônibus a respeito do acidente, com o objetivo de entender as causas do mesmo.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local após cerca de 15 minutos do acidente, realizando os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital, mas ainda não obteve resposta sobre o estado de saúde da idosa e se ela precisou amputar o pé.