ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta para chuvas intensas e alagamentos nesta sexta (13/3)

Segundo a Defesa Civil, a capital mineira está sob alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas deste sábado (14/3)

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/03/2026 14:11

Alerta chegou como notificação nos celulares para os moradores crédito: Reprodução

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas intensas na tarde desta sexta-feira (13/3). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil e chegou "apitando" nos celulares dos belo-horizontinos. 

Conforme o órgão municipal, há previsão de chuvas intensas, com risco de alagamentos e enxurradas. A recomendação é se proteger e permanecer em local seguro.

Leia Mais

Desde o início do dia o tempo se mostrou instável, com poucas aparições do sol e precipitações ao longo da manhã. Segundo a última atualização da Defesa Civil, às 13h40, a Região Centro-Sul registrava chuva forte (2,6 a 5mm/5min), e o Oeste e Hipercentro, chuva fraca.

A capital mineira ainda está sob alerta de pancadas de chuva (40 a 60 mm), com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas deste sábado (14/3). 

Desabamentos e deslizamentos

Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de mais chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Leste e Barreiro, e moderado na Oeste e Centro-Sul até a próxima terça-feira (17/3).

 

Leia Mais

O órgão indica atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Proteja-se

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

