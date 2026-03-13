BH: homem que matou ex-namorada é condenado a 19 anos de prisão
Crime aconteceu em março de 2022 no Bairro Primeiro de Maio, Região Norte da capital mineira
Anderson Daniel Ferreira Matos foi condenado pelo 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG) a 19 anos de prisão por feminicídio. Ele assassinou a ex-companheira, Geane Pereira Alves Evangelista, em março de 2022, na casa onde acusado e vítima moravam, no bairro Primeiro de Maio, Região Norte da cidade. A sentença foi publicada na quarta-feira (11/3).
De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Anderson planejou o crime por não aceitar o término do relacionamento. Segundo os autos do processo, ele atacou a companheira com um instrumento perfurocortante no quarto do casal e fugiu em seguida.
No dia seguinte, um advogado acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dizendo ter sido procurado pelo suspeito, que contou sobre o assassinato e a localização do corpo.
Ainda conforme a denúncia, o acusado era violento e possessivo, com histórico de agressões. A vítima era mantida sob vigilância constante, não podia ter aparelho celular e era impedida de manter contato com os pais ou outros parentes.