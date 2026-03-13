BH: homem que matou ex-namorada é condenado a 19 anos de prisão

Anderson Daniel Ferreira Matos foi condenado pelo 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG) a 19 anos de prisão por feminicídio. Ele assassinou a ex-companheira, Geane Pereira Alves Evangelista, em março de 2022, na casa onde acusado e vítima moravam, no bairro Primeiro de Maio, Região Norte da cidade. A sentença foi publicada na quarta-feira (11/3).

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Anderson planejou o crime por não aceitar o término do relacionamento. Segundo os autos do processo, ele atacou a companheira com um instrumento perfurocortante no quarto do casal e fugiu em seguida.

No dia seguinte, um advogado acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dizendo ter sido procurado pelo suspeito, que contou sobre o assassinato e a localização do corpo.

Ainda conforme a denúncia, o acusado era violento e possessivo, com histórico de agressões. A vítima era mantida sob vigilância constante, não podia ter aparelho celular e era impedida de manter contato com os pais ou outros parentes.

