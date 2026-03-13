Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer

Capital pode registrar até 60mm de chuva, com raios e rajadas de vento de 50km/h; Inmet emite alerta de chuva para todo o estado

13/03/2026 08:54

Seis regiões de Minas estão em alerta para tempestade
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

O fim de semana pode ser chuvoso na capital mineira. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para novas pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h, até este sábado (14/3).

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes até 60mm com risco de raios e rajadas de vento.

 

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou quatro regiões sob risco geológico: forte nas regionais Barreiro e Leste; e moderado nas regionais Oeste e Centro-Sul. O alerta é válido até esta terça-feira (17/3).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Acumulado de chuvas (mm) em Março até às 5h30 do dia (13/3)

  • Barreiro: 204,9 (103,7%)
  • Centro Sul: 151,6 (76,8%)
  • Hipercentro: 84,2 (42,6%)
  • Leste: 175,4 (88,8%)
  • Nordeste: 102,8 (52,1%)
  • Noroeste: 147,8 (74,8%)
  • Norte: 55,4 (28,1%)
  • Oeste: 157,4 (79,7%)
  • Pampulha: 107 (54,2%)
  • Venda Nova: 74 (37,5%)

Média Climatológica Março 197,5mm  

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

overflay